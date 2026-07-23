Affaire Cédric Jubillar : des aveux "malhonnêtes" ? De nouvelles fouilles et expertises prévues

De nouvelles fouilles et expertises vont avoir lieu dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Delphine Jubillar. Des questions restent sans réponses après les aveux de Cédric Jubillar, lesquels sont remis en question par certains.

Si Cédric Jubillar est passé aux aveux et la mort de Delphine Aussaguel, épouse Jubillar, a été confirmée, l'affaire est loin d'être terminée. Les enquêteurs doivent encore répondre à plusieurs questions : quelle est la cause du décès de l'infirmière de 33 ans tuée dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ? Le mis en cause a-t-il prémédité le meurtre et la dissimulation du corps ? Une tâche compliquée par l'absence de dépouille complète, seuls des os de la partie basse du corps de Delphine Aussaguel ont été retrouvés, et par la personnalité de Cédric Jubillar, soupçonné de vouloir jouer le maître des horloges et de ne pas dire toute la vérité.

De nouveaux éléments d'enquêtes doivent avoir lieu après les aveux et la découverte du corps. Parmi eux, des expertises psychologiques et psychiatriques de Cédric Jubillar, mais aussi de nouvelles fouilles à la recherche de la dépouille de Delphine Aussaguel selon les informations de La Dépêche du Midi. Les procédures vont cependant prendre plusieurs semaines, d'où la décision de la cour d'appel de Toulouse de reporter le procès en appel au premier semestre 2027, comme annoncé le mardi 21 juillet.

Des aveux "malhonnêtes" et pervers de Cédric Jubillar ?

Cédric Jubillar, qui a toujours nié être impliqué dans la disparition de Delphine Aussaguel depuis décembre 2020 et même après sa condamnation à 30 de réclusion criminelle en première instance en octobre 2025, a fini par avouer être à l'origine du meurtre de son épouse dans un courrier adressé à ses avocats le 6 juillet 2026. Le peintre-plaquiste de 38 ans est revenu sur la nuit du meurtre lors d'une audition le mercredi 15 juillet. Selon lui, les faits se sont déroulés autour de 1h ou 1h30 du matin après qu'il se soit réveillé en pleine nuit. Delphine Aussaguel l'aurait interpellé sèchement et l'aurait rabaissé avec des propos humiliants selon le procès verbal consulté par Le Parisien.

"Elle m’a dit : 'tu n’es qu’une merde, un toxico de merde, je fais bien de me barrer, personne ne voudra de toi'. Je me suis avancé en sortant du bar et là elle m’a dit quelque chose qui m’a fait péter les plombs. J’ai vrillé. [...] Elle m’a dit : 'maintenant, je n’ai plus rien à perdre, je peux te l’avouer, j’en ai trouvé un qui me fait mieux l’amour que toi'. Je voulais qu’elle se taise, je l’ai attrapée par le cou et j’ai serré, je lui disais : 'tais-toi, tais-toi, je t’en supplie, tais-toi'. Je voulais que ça s’arrête, qu’elle se taise, je n’en pouvais plus", a déclaré Cédric Jubillar ajoutant : "Quand je faisais ça, elle était en face de moi, je me souviens que je regardais mes pieds car je ne voulais pas croiser son regard. Elle est tombée inerte".

Les aveux de Cédric Jubillar ne sont cependant pas crédibles aux yeux de Donat-Jean, l'amant avec lequel Delphine Aussaguel comptait refaire sa vie. L'homme dit être "effaré" par la façon dont l'infirmière est dépeinte par son ex-mari, en contradiction avec la personnalité dont il a souvenir : "Elle était tout sauf provocatrice. [...] Delphine n’était ni vulgaire ni démonstrative. [...] Elle n’aurait certainement pas humilié ou blessé l’amour-propre de son mari. Elle savait à quel point Cédric pouvait être colérique et partir au quart du tour. Je ne crois pas un instant qu’elle l’aurait titillé sur son manque de virilité", déroule-t-il dans les colonnes du Parisien.

Cédric Jubillar a-t-il prémédité le meurtre de Delphine ?

La question de la préméditation du meurtre de Delphine Aussaguel, épouse Jubillar, se pose. D'autant que l'hypothèse est relancée par les données de géolocalisation du téléphone portable de Cédric Jubillar de nouveau analysées après la découverte des ossements. Ces derniers ont été retrouvés en lisière d'un terrain agricole de la commune de Mailhoc, dans le Tarn, situé à une quinzaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines où résidait le couple. Le corps a été dissimulé par Cédric Jubillar sous des monticules de compost et de fumier.

Or, les données de géolocalisation, obtenue en décembre 2021 grâce à une réquisition judiciaire auprès de Google, indiquent que le téléphone de Cédric Jubillar a borné à une centaine de mètre du lieu où les os ont été trouvés le 5 décembre 2020, soit 10 jours avant la disparition de Delphine. Le bornage dure plusieurs minutes, preuve que le peintre-plaquiste s'est arrêté au bord de la route D600 qui longe le terrain et n'est pas simplement passé en voiture. Impossible en revanche de savoir si l'homme s'est arrêté en raison d'un ralentissement sur la route, pour se rendre sur un chantier ou pour faire du repérage avant le meurtre de Delphine.

Cédric Jubillar dément fermement avoir prémédité le meurtre de Delphine Aussaguel. Quant à la dissimulation du corps, il explique dans ses aveux avoir voulu éviter à ses enfants la vision de leur mère morte et avoir improvisé : "Je me suis dit qu’il fallait que je la cache. Je l’ai chargée sur mon épaule et je l’ai déposée dans le coffre de la voiture". Il indique ensuite avoir pensé au terrain agricole et aux mottes de terreau qu'il avait vu en se rendant sur un chantier quelques temps plus tôt.

Mais là encore la version de Cédric Jubillar ne convainc pas tout le monde. "En enfouissant le corps de Delphine dans un milieu aussi acide qu’un tas de compost ou de fumier, il avait l’intention très claire de la détruire. Et qu’il ne nous fasse pas croire qu’il n’avait pas réfléchi à ça…" estime l'amant de l'infirmière persuadé que le mis en cause "a dû repérer en amont" les lieux. Certains avocats des parties civiles, sont également convaincus de la préméditation du meurtre à l'instar de Me Philippe Pressecq qui s'est confié à La Dépêche du Midi.

Des doutes sur la cause de la mort de Delphine

Si les os retrouvés le 16 juillet dans un terrain agricole du Tarn ont été formellement identifiés comme ceux de Delphine Aussaguel, ils n'ont pas permis de déterminer les causes de la mort. Seuls quelques os dégradés de la partie basse du corps, dont deux fémurs, ont été retrouvés. Les enquêteurs ont cependant besoin de retrouver la partie haute du corps de l'infirmière pour détecter des signes de lésions mortelles ou des fractures, notamment pour confirmer l'hypothèse d'une mort par strangulation comme avancée par Cédric Jubillar.

De nouvelles fouilles vont être menées dans les prochaines semaines pour retrouver les restes de la dépouille de Delphine Aussaguel, mais rien ne garantit qu'elles seront fructueuses. Si aucun autre ossement n'a été découvert le 16 juillet, c'est surement parce qu'ils ont été dispersés lors de l'épandage du terreau dans lequel ils étaient dissimulés. Selon les informations de La Dépêche du Midi, le compost a, entre 2021 et 2024, était répandu sur 60 hectares répartis sur plusieurs parcelles agricoles entre Mailhoc et Villeneuve-sur-Vère. Sans compter les éventuelles quantités de terreau utilisées par des particuliers à l'insu de l'agriculture propriétaire. Une dispersion qui va rendre les recherches longues et fastidieuses pour les enquêteurs. D'autant qu'avec les mouvements des engins agricoles, les restes humains ont pu être fragmentés ou réduits en très petits éléments.

Le procès en appel de Cédric Jubillar reporté et écourté

Le procès en appel de Cédric Jubillar devait normalement débuter le 21 septembre 2026 et durer quatre semaines. Il se tiendra finalement au premier semestre 2027, soit au moins quatre plus tard, et sera réduit à deux semaines. "Il ne nous paraît plus nécessaire de faire quatre semaines d'audience dans un contexte d'aveux. De quatre semaines, le procès sera réduit plutôt à dix jours", a déclaré la présidente de la cour d'appel de Toulouse dans un entretien à Ici Occitanie, le mercredi 232 juillet.

Une décision qui va dans le sens de la défense qui demandé un report de l'audience et jugeait "inconcevable" de ne pas reporter le procès face aux nouveaux éléments de l'enquête. Les avocats des parties civiles et de la famille de Delphine Aussaguel, eux, plaidaient pour un maintien du procès à la date prévue. "C’est aussi une question de principe. Il faut que l’institution judiciaire soit plus forte que le tempo dicté par Cédric Jubillar", estimait Me Mourad Battikh, avocat d'une partie de la famille de Delphine Aussaguel auprès de Franceinfo et du Parisien. Le conseil regrette un tempo imposait par le mis en cause et ce depuis le début de l'affaire.

La temporalité des aveux de Cédric Jubillar est bien vu comme une façon d'influencer le procès où du moins l'image qu'il renvoie avant ce dernier par certains spécialistes. "À l’approche du procès en appel, il a vu la possibilité de changer de version. De cette manière il passe, non pas du statut d’innocent à celui de coupable, mais de celui qui subissait à celui qui agit. C’est intelligent, car c’est un des derniers moments de la procédure où c’est encore possible. En même temps, c’est difficile de ne pas y voir une forme de manipulation de sa part", a analysé le psychologue clinicien et consultant à la police judiciaire Florent Gathérias auprès du Parisien. "S'il avait persévéré dans son silence, il est presque évident qu'en appel sa condamnation aurait été confirmée, voire il aurait pu être condamné à perpétuité", a ajouté l'avocate Natalie Tomasini sur BFMTV. Cette dernière pointe "une nouvelle stratégie de défense, d'une manipulation" en vue d'un allègement de la condamnation en appel.

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