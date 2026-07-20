Affaire Jubillar : la cause de la mort de Delphine révélée ? De nouvelles difficultés dans l'enquête

Les aveux de Cédric Jubillar ont permis de retrouver une partie de la dépouille de Delphine Jubillar, cinq ans après son meurtre. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer les causes de la mort de l'infirmière.

La mort de Delphine Jubillar, née Aussaguel, est confirmée, plus de cinq ans après sa disparition. Les ossements humains retrouvés jeudi à une quinzaine de kilomètres du domicile du couple situé à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, ont été identifiés comme ceux de l'infirmière de 33 ans plus vue depuis décembre 2020, le dimanche 19 juillet. Les os, se limitant à deux fémurs, ont été analysés en urgence par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) dans ses laboratoires à Pontoise. Il a suffi de 48 heures pour prélever de l'ADN et confirmer l'appartenance des os à Delphine Jubillar.

La découverte des ossements et leur identification apportent enfin une réponse à la famille de Delphine qui va pouvoir se recueillir. Toutefois, leurs avocats regrettent l'absence de corps complet. Seuls deux fémurs ont été retrouvés et les chances de mettre la main sur le reste de la dépouille de l'infirmière sont minimes puisque le corps de Delphine avait été dissimulé par Cédric Jubillar sous un amas de terre ayant depuis été répandu sur des dizaines, voire des centaines, d'hectares agricoles.

Après l'identification des ossements, les enquêteurs doivent essayer de déterminer dans quelles circonstances Delphine Jubillar a été tuée et les causes de la mort. Mais les os retrouvés se limitant à deux fémurs, les examens risquent d'être limités. L'état des ossements, dégradés après avoir passé cinq ans sous terre, complique également la tâche des enquêteurs.

Les aveux de Cédric Jubillar sur la mort de Delphine

Cédric Jubillar, marié à l'infirmière et condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour son meurtre en octobre 2025, a avoué être à l'origine de la mort de la jeune femme dans une lettre adressée à ses avocats le 6 juillet 2026. Auditionné par la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne le 15 juillet, il a dit être prêt à indiquer le lieu de dissimulation du corps de Delphine Jubillar aux enquêteurs. Ce qu'il a fait dès le lendemain. "Il a expliqué précisément ce qui s’est passé, quel était le contexte dans lequel ce 'geste abominable', selon ses termes, a été commis, comment il a déplacé le corps et dans quelles circonstances", a précisé l'avocat de Cédric Jubillar, Me Pierre Debuisson, sur le plateau de BFMTV. Le peintre-plaquiste aurait tué Delphine Jubillar lors d'une "énième dispute" ayant dégénéré. "Tétanisé, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a pensé à ses enfants, il n'a pas voulu leur imposer cette vision" et a décidé de "déplacer le corps de Delphine avec le véhicule", indiquait déjà l'avocat Pierre Debuisson lors d'un conférence de presse le 6 juillet.

Où Cédric Jubillar a-t-il dissimulé le corps de Delphine ?

Les os de Delphine Jubillar ont été retrouvés sur le lieu de fouille indiqué par Cédric Jubillar aux enquêteurs a confirmé le procureur général à l'AFP. Il s'agit d'un terrain agricole situé à la limite entre Villeneuve-sur-Vère et Mailhoc, deux communes du Tarn voisines de Cagnac-les-Mines où vivait le couple. Le peintre-plaquiste de 38 ans a indiqué un lieu à proximité de la route départementale qui relie Albi à Cordes-sur-Ciel, avec pour point de repère des monticules de terreau sous l’un desquels il a enfoui le cadavre de son épouse à la main. Cédric Jubillar, qui a avoué le meurtre de Delphine mais nie toute préméditation, a indiqué avoir pensé à cet endroit qu'il connaissait pour avoir travaillé sur un chantier à proximité au dernier moment.

La zone où les os de Delphine Jubillar ont été découverts n'avait jamais été fouillée avant le 16 juillet. Il s'agit d'une zone pas particulièrement identifiable et peu fréquentée qui se trouvait au-delà du périmètre de recherches privilégié par les enquêteurs. Ces derniers estimaient que Cédric Jubillar avait dissimulé le corps de l'infirmière dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du domicile du couple dans un endroit bénéficiant de particularités géologiques de l'ancien pays minier comme une cavité, une crevasse ou une galerie souterraine.

Cédric Jubillar avait finalement laissé fuité des indices sur la zone de dissimulation du corps de Delphineauprès de son ancien co-détenu Marco et de son ex-petite amie Jennifer. Au premier, il avait dit craindre que l'érosion causée par les intempéries finisse par laisser apparaître la dépouille. A la seconde, il avait indiqué avoir caché le corps "à quinze kilomètres ou à quinze minutes de voiture" de chez lui sur un lieu proche d’une exploitation agricole, en bordure d’une route très peu passante.

Une stratégie de Cédric Jubillar en vue du procès en appel ?

Le passage aux aveux de Cédric Jubillar après plus de cinq ans d'enquête interroge. L'avocat de Cédric Jubillar évoque "un mensonge dans lequel [son client] va s’enferrer, et duquel il aura beaucoup de mal à s’extirper, et en même temps, depuis le début, un besoin et une envie de parler". Mais pour d'autres avocats et des psychologues, il s'agit surtout d'une nouvelle stratégie de la part du peintre-plaquiste en vue du procès en appel prévu à la cour d'assises de Haute-Garonne le 21 septembre 2026.

"À l’approche du procès en appel, il a vu la possibilité de changer de version. De cette manière il passe, non pas du statut d’innocent à celui de coupable, mais de celui qui subissait à celui qui agit. C’est intelligent, car c’est un des derniers moments de la procédure où c’est encore possible. En même temps, c’est difficile de ne pas y voir une forme de manipulation de sa part", a analysé le psychologue clinicien et consultant à la police judiciaire Florent Gathérias auprès du Parisien. "S'il avait persévéré dans son silence, il est presque évident qu'en appel sa condamnation aurait été confirmée, voire il aurait pu être condamné à perpétuité", a ajouté l'avocate Natalie Tomasini sur BFMTV. Cette dernière pointe "une nouvelle stratégie de défense, d'une manipulation" en vue d'un allègement de la condamnation en appel.

La question d'un maintien du procès en appel en septembre 2026 se pose après les aveux et les récentes découvertes dans l'affaire Jubillar. L'avocat de Cédric Jubillar juge "impossible" et "grotesque" le maintien de l'audience à la date prévue. Il estime que ce "serait une énorme parodie de justice" arguant qu'il doit désormais y avoir "une analyse des ossements", ainsi qu'une reconstitution de la soirée du drame et qu'une analyse psychologique de Cédric Jubillar.

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