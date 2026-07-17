Affaire Jubillar : les révélations de Cédric Jubillar aux enquêteurs, une nouvelle stratégie avant le procès en appel ?

Après ses aveux, Cédric Jubillar a donné des indications permettant de retrouver des os pouvant appartenir à Delphine Jubillar dans une commune du Tarn le jeudi 16 juillet. Un changement d'attitude qui interroge à l'approche du procès en appel.

Le corps de Delphine Jubillar, née Aussaguel, a-t-il enfin été retrouvé ? Des ossements humains ont été retrouvés à une dizaine de kilomètres du domicile du couple Jubillar situé à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, le jeudi 16 juillet 2026. Cette découverte, réalisée près de six ans après la disparition de l'infirmière de 33 ans survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, a été permis par la coopération de Cédric Jubillar. Le mari de la victime et principal suspect dans l'affaire condamné en première instance a avoué être à l'origine de la mort de Delphine Aussaguel et dit être en prêt à révéler la localisation du corps de son épouse dans une lettre adressée à son avocat le 6 juillet dernier.

De nouvelles fouilles ont donc été organisées en présence de Cédric Jubillar à l'endroit indiqué par ce dernier et pour la première fois des ossements ont été retrouvés. Ces derniers étaient "enfouis" sous un monticule de terre, à seulement quelques centimètres sous la terre. Le Parisien précise que les os seraient deux fémurs et que le corps de Delphine Aussaguel aurait été enterré à la main par Cédric Jubillar.

Des analyse médico-légales doivent avoir lieu pour identifier formellement ces ossements, mais il y a "peu de doutes" quant au fait qu'il s'agisse de la dépouille de Delphine Jubillar, souligne BFMTV. Les ossements ont été transférés à l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise pour les analyses. L'état des ossement et la possible présence d'ADN permettront peut-être d'identifier formellement le corps et de déterminer les causes de la mort en fonction des lésions osseuses retrouvées. Les résultats des analyses sont attendus dans les prochains jours, entre 24 et 48 heures, selon BFMTV. En parallèle, les fouilles se poursuivent ce vendredi 17 juillet à la recherche d'ossements supplémentaires ou d'autres éléments.

Où Cédric Jubillar a-t-il dissimulé le corps de Delphine ?

Les os ont été retrouvés sur le lieu de fouille indiqué par Cédric Jubillar aux enquêteurs a confirmé le procureur général à l'AFP. Il s'agit d'un terrain agricole situé à la limite entre Villeneuve-sur-Vère et Mailhoc, deux communes du Tarn voisines de Cagnac-les-Mines où vivait le couple. Le peintre-plaquiste de 38 ans a indiqué un lieu à proximité de la route départementale qui relie Albi à Cordes-sur-Ciel, avec pour point de repère des monticules de terreau sous l’un desquels il aurait enfoui le cadavre de son épouse. Cédric Jubillar, qui a avoué le meurtre de Delphine mais nie toute préméditation, a indiqué avoir pensé à cet endroit qu'il connaissait pour avoir travaillé sur un chantier à proximité au dernier moment.

Le lieu de la découverte des ossements pouvant appartenir à Delphine Aussaguel se situe à seulement une quinzaine de kilomètres et moins de 15 minutes en voiture du domicile du couple Jubillar. Il n'a pourtant jamais été fouillé durant les six années d'enquête. Les recherches s'étaient concentrées aux alentours du domicile de Cédric Jubillar et dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour. Les enquêteurs avaient privilégié l'hypothèse d'un lieu proche du logement et bénéficiant des particularités géologiques de l'ancien pays minier comme une cavité, une crevasse ou une galerie souterraine.

Cédric Jubillar aurait finalement dissimulé le corps de Delphine un peu plus loin, sur un terrain pas particulièrement identifiable et accessible rapidement depuis son domicile par des routes sinueuses et peu empruntées, mais surtout à l'écart de centres urbains. Le peintre-plaquiste avait finalement laissé fuité des indices auprès de son ancien co-détenu Marco et de son ex-petite amie Jennifer. Au premier, il aurait dit craindre que l'érosion causée par les intempéries finisse par laisser apparaître le corps de Delphine. A la seconde, il aurait indiqué avoir caché le corps "à quinze kilomètres ou à quinze minutes de voiture" de chez lui sur un lieu proche d’une exploitation agricole, en bordure d’une route très peu passante.

Les aveux de Cédric Jubillar sur le meurtre de sa femme

Cette nouvelle avancée dans l'enquête n'a été permise que par la nouvelle coopération de Cédric Jubillar. L'homme qui a toujours clamé son innocence depuis la disparition de son épouse, même après sa mise en examen et son placement en détention provisoire en 2021 et sa condamnation à 30 de réclusion criminelle en octobre 2025, est finalement passé aux aveux le 6 juillet 2026. Selon les explications données à ses avocats, Cédric Jubillar indique que c'est lors d'une "énième dispute" du couple ayant dégénéré que Delphine est décédé. "Tétanisé, quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a pensé à ses enfants, il n'a pas voulu leur imposer cette vision" et a décidé de "déplacer le corps de Delphine avec le véhicule", a ajouté l'avocat Pierre Debuisson lors d'un conférence de presse le 6 juillet. Cédric Jubillar a reconnu un "acte abominable" selon son avocat.

Cédric Jubillar a renouvelé ses aveux devant la présidente de la cour d'assises de Haute-Garonne lors d'une audition le mercredi 15 juillet. Lors de l'interrogatoire, il a "reconnu être à l'origine de la mort" de son épouse et a "indiqué pouvoir orienter les enquêteurs pour localiser le corps" a fait savoir le procureur général près la cour d’appel de Toulouse, Nicolas Jacquet, dans un communiqué. C'est pourquoi des fouilles ont été organisées dès le jeudi 16 juillet en présence d'une centaine de militaires ainsi que de Cédric Jubillar et de ses avocats.

Une stratégie de Cédric Jubillar en vue du procès en appel ?

Le passage aux aveux de Cédric Jubillar après plus de cinq ans d'enquête interroge. L'avocat de Cédric Jubillar évoque "un mensonge dans lequel [son client] va s’enferrer, et duquel il aura beaucoup de mal à s’extirper, et en même temps, depuis le début, un besoin et une envie de parler". Mais pour d'autres avocats et des psychologues, il s'agit surtout d'une nouvelle stratégie de la part du peintre-plaquiste en vue du procès en appel prévu à la cour d'assises de Haute-Garonne le 21 septembre 2026.

"À l’approche du procès en appel, il a vu la possibilité de changer de version. De cette manière il passe, non pas du statut d’innocent à celui de coupable, mais de celui qui subissait à celui qui agit. C’est intelligent, car c’est un des derniers moments de la procédure où c’est encore possible. En même temps, c’est difficile de ne pas y voir une forme de manipulation de sa part", a analysé le psychologue clinicien et consultant à la police judiciaire Florent Gathérias auprès du Parisien. "S'il avait persévéré dans son silence, il est presque évident qu'en appel sa condamnation aurait été confirmée, voire il aurait pu être condamné à perpétuité", a ajouté l'avocate Natalie Tomasini sur BFMTV. Cette dernière pointe "une nouvelle stratégie de défense, d'une manipulation" en vue d'un allègement de la condamnation en appel.

La question d'un maintien du procès en appel en septembre 2026 se pose après les aveux et les récentes découvertes dans l'affaire Jubillar. L'avocat de Cédric Jubillar juge "impossible" et "grotesque" le maintien de l'audience à la date prévue. Il estime que ce "serait une énorme parodie de justice" arguant qu'il doit désormais y avoir "une analyse des ossements", ainsi qu'une reconstitution de la soirée du drame et qu'une analyse psychologique de Cédric Jubillar.

Dernières mises à jour