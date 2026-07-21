Affaire Jubillar : un meurtre prémédité ? Ces éléments pourraient tout changer et reporter le procès en appel

Les aveux et indications de Cédric Jubillar ont permis de retrouver le corps de Delphine, mais cette découverte relance l'hypothèse d'un acte prémédité du peintre-plaquiste et pose d'autres questions.

La mort de Delphine Jubillar, née Aussaguel, a été confirmée. Reste désormais à savoir si elle a été préméditée. Des ossements appartenant à l'infirmière portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ont été retrouvés dans un champ du Tarn et identifiés le 19 juillet 2026. La dépouille, limitée à quelques os, a été découverte sur les indications de Cédric Jubillar qui a avoué être responsable de la mort de son épouse et s'est dit prêt à coopérer avec les enquêteurs dans une lettre adressée à ses avocats le 6 juillet dernier.

La découverte des ossements de Delphine Jubillar donne une nouvelle dimension à l'enquête et pousse les enquêteurs à se poser certaines questions. Pourquoi Cédric Jubillar a choisi ce bord de champ situé à une quinzaine de kilomètres de chez lui pour enterrer le corps de l'infirmière ? Avait-il repéré ce lieu en amont du meurtre de Delphine ? Et avait-il, de fait, préméditer son acte ? Dans ses aveux, le peintre-plaquiste a déclaré avoir tué l'infirmière de 33 ans par étranglement, selon les précisions du Parisien, lors d'une énième dispute conjugale, mais a nié toute préméditation. Il a expliqué avoir déplacé le corps de sa femme avec la voiture de cette dernière pour éviter que ses enfants ne voient leur mère décédée. Quant à l'endroit où les restes de Delphine ont été retrouvés, il a indiqué s'en être souvenu pour avoir réaliser un chantier à proximité quelques temps plus tôt.

Cédric Jubillar a-t-il prémédité le meurtre de Delphine ?

Malgré les aveux de Cédric Jubillar, qui avant cela a passé cinq années à nier fermement toute implication dans la disparition et la mort de Delphine Aussaguel, les enquêteurs étudient toutes les pistes, y compris celle d'un acte prémédité et donc d'un assassinat. Une hypothèse relancée par les données de géolocalisation du téléphone portable de Cédric Jubillar de nouveau analysées après la découverte des ossements.

Ces données, que les enquêteurs ont obtenu en décembre 2021 grâce à une réquisition judiciaire auprès de Google, indiquent que le téléphone de Cédric Jubillar a borné à une centaine de mètre du lieu où les os ont été trouvés le 5 décembre 2020, soit 10 jours avant la disparition de Delphine. Le bornage dure plusieurs minutes, preuve que le peintre-plaquiste s'est arrêté au bord de la route D600 et n'est pas simplement passé en voiture. Impossible en revanche de savoir si l'homme s'est arrêté en raison d'un ralentissement sur la route, pour se rendre sur un chantier ou pour faire du repérage avant le meurtre de Delphine.

Où Cédric Jubillar a-t-il dissimulé le corps de Delphine ?

Les os de Delphine Jubillar ont été retrouvés le 16 juillet dans un champ de la commune de Mailhoc, dans le Tarn, situé à une quinzaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines où résidait le couple. Il s'agit d'un terrain agricole en lisière de la route départementale qui relie Albi à Cordes-sur-Ciel. Cédric Jubillar a indiqué avoir pris pour point de repère des monticules de terreau sous l’un desquels il a enfoui le cadavre de son épouse à la main.

Seuls quelques os, notamment deux fémurs, ont été retrouvés à l'endroit indiqué par Cédric Jubillar. Les enquêteurs ne disposent pas de toute la dépouille de Delphine Jubillar, laquelle pourrait avoir été éparpillée involontairement. Le corps avait été dissimulé sous des tas de compost et de fumier ayant servi à l'épandage sur des terres agricoles voisines selon les indications du propriétaire du terrain qui ignorait la présence du cadavre sous cette terre.

La zone où les os de Delphine Jubillar ont été découverts n'avait jamais été fouillée avant le 16 juillet. Celle-ci n'est pas particulièrement identifiable, peu fréquentée et se trouvait au-delà du périmètre de recherches privilégié par les enquêteurs étendu sur 10 kilomètres autour du domicile du couple. Cédric Jubillar avait laissé fuité des indications peu précises sur la zone de dissimulation du corps de Delphine auprès de son ancien co-détenu Marco et de son ex-petite amie Jennifer. Au premier, il avait dit craindre que l'érosion causée par les intempéries finisse par laisser apparaître la dépouille. A la seconde, il avait indiqué avoir caché le corps "à quinze kilomètres ou à quinze minutes de voiture" de chez lui sur un lieu proche d’une exploitation agricole, en bordure d’une route très peu passante.

Quelle est la cause de la mort de Delphine Jubillar ?

Cédric Jubillar a déclaré dans ses aveux avoir tué Delphine Jubillar par un "acte abominable" après avoir perdu le contrôle lors d'une nouvelle dispute conjugale. Il a évoqué une strangulation selon les informations du Parisien, une version qui n'a pas encore pu être corroborées. Des analyses ont été menées sur les ossements de Delphine Jubillar, mais leur dégradation causée par cinq années passées sous terre et leur nombre limité empêchent les experts de déterminer les causes de la mort. Seuls des os de la partie basse du corps ont été retrouvés selon les informations communiquées, or les os du tronc, du visage et du crâne sont plus utiles pour déterminer des lésions potentiellement mortelles. L'absence des tissus mous pouvant montrer des traces de violences freinent également les recherches sur les causes de la mort.

Le procès en appel de Cédric Jubillar repoussé ?

Le passage aux aveux de Cédric Jubillar après plus de cinq ans d'enquête et après sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, survenue en octobre 2025, interroge. D'autant plus que ces confessions interviennent à seulement deux mois du procès en appel prévu pour débuter le 21 septembre 2026 et durer quatre semaines à la cour d'assises de Haute-Garonne.

"À l’approche du procès en appel, il a vu la possibilité de changer de version. De cette manière il passe, non pas du statut d’innocent à celui de coupable, mais de celui qui subissait à celui qui agit. C’est intelligent, car c’est un des derniers moments de la procédure où c’est encore possible. En même temps, c’est difficile de ne pas y voir une forme de manipulation de sa part", a analysé le psychologue clinicien et consultant à la police judiciaire Florent Gathérias auprès du Parisien. "S'il avait persévéré dans son silence, il est presque évident qu'en appel sa condamnation aurait été confirmée, voire il aurait pu être condamné à perpétuité", a ajouté l'avocate Natalie Tomasini sur BFMTV. Cette dernière pointe "une nouvelle stratégie de défense, d'une manipulation" en vue d'un allègement de la condamnation en appel.

Ces nouveaux éléments dans l'enquête sur le mort de Delphine Jubillar posent d'ailleurs la question du maintien de la date du procès en appel puisque de nouvelles analyses et de nouvelles expertises notamment psychologiques et psychiatriques de Cédric Jubillar vont avoir lieux. Si les avocats de la défense jugent "inconcevable que le procès ne soit pas renvoyé", plusieurs avocats des parties civiles plaident au contraire pour que les actes d'enquête aient lieu le plus vite possible et pour que la date du procès soit maintenue. "Le procès doit se tenir aux dates prévues, c’est aussi une question de principe. Il faut que l’institution judiciaire soit plus forte que le tempo dicté par Cédric Jubillar", a estimé Me Mourad Battikh, avocat d'une partie de la famille de Delphine Aussaguel auprès de Franceinfo et du Parisien.

Dernières mises à jour