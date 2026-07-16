Le corps de Delphine Jubillar retrouvé ? Des os déterrés sur un site précis

Des os pouvant appartenir à Delphine Jubillar ont été retrouvés ce jeudi 16 juillet dans le Tarn, près du domicile de Cédric Jubillar. Le principal suspect a accepté d'orienter les enquêteurs dans les recherches après avoir avoué le meurtre de sa femme.

Nouvelle étape vers le dénouement de l'affaire Jubillar. Des fouilles sont en cours ce jeudi 16 juillet 2026 près de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour retrouver le corps de l'infirmière de 33 ans disparue depuis le 15 décembre 2020. Un vaste périmètre a été bouclé au nord d’Albi, où plus d'une centaine de gendarmes sont mobilisés pour les recherches. Ils sont accompagnés de Cédric Jubillar, ancien mari de la victime et principal suspect dans l'affaire, qui a avoué être à l'origine de la disparition et du meurtre de Delphine Jubillar le 6 juillet dernier dans un courrier envoyé à son avocat.

Alors que de nombreuses fouilles ont eu lieu lors de l'enquête sur l'affaire Jubillar, des ossements ont été retrouvés pour la première fois ce jeudi 16 juillet rapportent BFMTV et Franceinfo. Des analyse médico-légales doivent avoir lieu pour identifier formellement ces ossements, mais il y a "peu de doutes" quant au fait qu'il s'agisse de la dépouille de Delphine Jubillar, souligne BFMTV. La chaîne info précise que les os étaient "enfouis".

Les ossements vont désormais être transférés à l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise pour les analyses. L'état des ossement et la possible présence d'ADN permettront peut-être d'identifier formellement le corps et de déterminer les causes de la mort. Les résultats des analyses sont attendus dans les prochains jours, entre 24 et 48 heures selon BFMTV.

Où ont lieu les fouilles pour retrouver Delphine Jubillar ?

Les os ont été retrouvés sur le lieu de fouille indiqué par Cédric Jubillar aux enquêteurs. Les recherches se concentrent sur la commune de Mailhoc, plus précisément dans un champ entre la route de Cordes et le chemin de Lobre, rapporte la Dépêche du Midi. Le lieu se trouve à seulement 11 km et à moins de 15 minutes de voiture de l'ancien domicile des Jubillar précise le média local. Jamais cet endroit n'avait été fouillé depuis la disparition de Delphine Jubillar.

Le dispositif de recherches déployés dans le Tarn ce jeudi est conséquent. Il comporte un escadron de gendarmerie mobile, le groupement de gendarmerie du Tarn, la section de recherches de Toulouse, l'institut de recherches criminelles de la Gendarmerie nationale, cinq équipes cynophiles spécialisées restes humains et une équipe de lutte anti-drones d'après les précisions de BFMTV.

Les aveux de Cédric Jubillar sur le meurtre de sa femme

La découverte des ossements semble a été permise par les indications données par Cédric Jubillar aux enquêteurs. Le peintre-plaquiste et principal suspect dans la disparition et la mort de Delphine Jubillar est passé aux aveux dans une lettre adressée à son avocat le lundi 6 juillet. Neuf jours après ces déclarations, le mercredi 15 juillet, il a été auditionné par la présidente de la cour d'assises de Toulouse et "a reconnu être à l'origine de la mort" de son épouse rapporte La Dépêche du Midi. Lors de l'interrogatoire, il a également "indiqué pouvoir orienter les enquêteurs pour localiser le corps" a fait savoir le procureur général près la cour d’appel de Toulouse, Nicolas Jacquet, dans un communiqué.

Cédric Jubillar a donc été extrait de sa cellule de la prison de Toulouse-Seysses, en Haute-Garonne, où il est détenu depuis juin 2021, "pour se transporter dans le département du Tarn aux fins de rechercher le corps", a indiqué le parquet de Toulouse. Avant ces aveux du 6 juillet, Cédric Jubillar clamait son innocence depuis le début de l'affaire. Il a cependant été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Toulouse en octobre 2025 et doit assister à son procès en appel en septembre 2026. La date de ce dernier pourrait être reporté en raison de la réouverture de l'enquête après les aveux du suspect.

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