Un avion vole au ras du sol au-dessus d'une plage : les images des Blue Angels qui déclenchent une enquête

Après le passage au ras du sol, juste au-dessus d'une plage bondée en Floride, d'un de leurs avions, les responsables de la patrouille acrobatique d'élite des Blue Angels de l'US Navy ont ouvert une enquête.

Petite frayeur à Pensacola Beach ! Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité l'émoi ces dernières heures. Et pour cause, on y voit des avions de la patrouille acrobatique d'élite des Blue Angels de l'US Navy passer à proximité de cette plage située en Floride, aux États-Unis. Alors que celle-ci est très fréquentée, avec notamment de nombreuses familles installées sur des chaises, sous des parasols et autres tentes, l'un des avions passe juste au-dessus de milliers de personnes qui observent le spectacle.

La chaîne locale Wear News explique que le passage des Blue Angels, ce mercredi 15 juillet au matin, était bien prévu et même très attendu par les nombreux spectateurs venus assister à l'événement intitulé "Petit déjeuner avec les Blues". Sur la vidéo diffusée par ABC News, on peut par ailleurs constater qu'aucun baigneur ne se trouve dans l'eau, au-dessus de laquelle passe un autre avion de la patrouille.

Dramatic video shows the U.S. Navy Blue Angels making a low-altitude flyover above Pensacola Beach, Florida, on Wednesday. Navy officials confirmed in a statement that Blue Angels leadership is "reviewing the circumstances surrounding the maneuver and conducting a thorough safety pic.twitter.com/ZUa1ryk4X8 — ABC News (@ABC) July 15, 2026

Une enquête de sécurité approfondie ouverte

"Je viens ici depuis 10 ans et je n'ai jamais vu un tel passage de ma vie. J'ai vraiment cru qu'on allait être percutés par les Blue Angels, mais c'était incroyable", a réagi auprès de la chaîne locale une spectatrice. " C'était gigantesque parce que c'était tout près. Toutes nos tentes ont été détruites… Mais ça valait le coup. C'était génial", renchéri une autre, visiblement conquise.

Contacté par Wear News, la base aéronaval de Pensacola a assuré que "la sécurité de [sa] communauté, [de ses] spectateurs et de [ses] pilotes est [sa] priorité absolue" et qu'après ce survol plus que remarqué de Pensacola Beach, "le commandement de l'équipe examine les circonstances de la manœuvre et mène une enquête de sécurité approfondie afin de garantir que toutes les opérations respectent les normes de sécurité strictes de la Marine et de la FAA". Et ce, d'autant plus que l'événement de ce mercredi matin lançait les festivités de la semaine de spectacle aérien des Blues Angels de Pensacola Beach !