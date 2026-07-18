A9 : un mort et plusieurs blessés dans un accident de la route, ce que l'on sait

Un accident mortel s'est produit sur l'autoroute A9, dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet. Un homme d'une quarantaine d'années est décédé.

Un drame sur l'autoroute A9. Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet, vers 2h du matin, plusieurs véhicules sont entrés en collision au niveau de Pollestres, dans le département des Pyrénées-Orientales. Une personne a été tuée dans cet accident. La victime est un quadragénaire, originaire d'Espagne, selon les informations de France 3 Régions. Cette collision a provoqué une coupure de la circulation sur l'autoroute A9 dans les deux sens pendant plusieurs heures avant une reprise en début de matinée.

Au moins quatre véhicules sont impliqués dans cet accident mortel. D'après ICI (anciennement France Bleu), deux caravanes ont été percutées. Neuf personnes se trouvaient à l'intérieur des véhicules. Il y a donc eu un décès et six évacuations vers l'hôpital de Perpignan. L'une de ces personnes, un homme de nationalité allemande, est en état d'urgence absolue. Plusieurs sapeurs-pompiers ont été mobilisés à la suite de cet accident sur l'autoroute A9. Ils étaient une trentaine.

Qu'est-ce qui a provoqué cet accident sur l'autoroute A9 ?

Un véhicule serait bien à l'origine de l'accident. Selon les informations de L'Indépendant, le conducteur aurait roulé à contresens sur l'autoroute A9, provoquant ensuite cette collision. "Les équipes de Vinci Autoroutes se sont mobilisées pour permettre l'intervention des secours auprès des personnes impliquées dans ce grave accident puis pour procéder à l'évacuation des véhicules et au nettoyage des voies afin de rétablir au plus vite des conditions normales de circulation", détaille l'entreprise, selon un communiqué relayé par France 3 Régions.