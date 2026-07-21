Un membre du casse du Louvre toujours recherché ? Ce qu'ont déclaré les suspects

Les deux voleurs du casse du Louvre sont formels : ils auraient agi pour un commanditaire qui a lui-même participé au cambriolage mais qui n'a pas été arrêté. Abdoulaye N. et Ghelamallah A. donnent davantage de détails.

Neuf mois après le casse du siècle, la galerie d'Apollon du musée du Louvre va rouvrir au public ce mercredi 22 juillet 2026, sans vitrines ni objets précieux. Une information confirmée par le président du musée, Christophe Leribault, dans les colonnes du Parisien. "Les bijoux reviendront dans une chambre forte, sans fenêtres", a-t-il précisé. Pour rappel, le 19 octobre 2025, un commando était entré dans cette galerie à l'aide d'un camion-nacelle pour y dérober huit joyaux de la Couronne de France, toujours introuvables. Le montant du butin est estimé à 88 millions d'euros.

Selon les informations du journal Le Monde, les deux suspects qui se sont introduits dans la galerie d'Apollon ont expliqué avoir obéi à un donneur d'ordre qui aurait lui-même participé au cambriolage, ciblé les vitrines à découper avec la disqueuse et donné les consignes sur les vêtements à porter avant de récupérer les bijoux volés. Abdoulaye N., 40 ans, et Ghelamallah A., 36 ans, soutiennent également que ce donneur d'ordre ne fait pas partie des suspects mis en examen et écroués par la justice.

" La personne qui a le plan a participé au cambriolage"

Abdoulaye N. qui est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de "Doudou Cross Bitume" indique dans un PV du 2 juin consulté par le quotidien Le Parisien n'être qu'un exécutant au service de "la personne qui a donné le plan", ce fameux individu qui ne serait toujours pas entre les mains de la justice française. " La personne qui a le plan a participé au cambriolage" mais "ne fait pas partie des personnes mises en examen", martèle-t-il.

Cette personne lui aurait montré des vidéos de repérage et promis entre 15 000 et 20 000 euros de récompense. Il refuse en revanche de décliner son identité, en raison de potentielles "répercussions", confie-t-il. "Une fois au tribunal pour le jugement, je pourrai", promet "Doudou Cross Bitume". Ghelamallah A. défend la même ligne, dévoilant tout de même un potentiel nom : "Jo" ou "Djo" pour qualifier l'éventuel commanditaire. "Je suis en détention, mon nom est dans la presse, je ne veux pas qu'on s'en prenne à ma famille", dit-il.

L'homme de 36 ans est un tout petit peu plus loquace que son compère, décrivant "un gitan" ou un homme originaire des Balkans "pas plus grand que moi, enfin, légèrement mince, une personne qui sait ce qu'elle fait. Mais à ce stade de l'enquête, aucune piste ne mène vers un donneur d'ordre.

Ce suspect interpellé et soupçonné d'être le commanditaire

Avec leurs déclarations, Abdoulaye N. et Ghelamallah A. semblent protéger leurs complices présumés. D'abord, Slimane K., 37 ans, dont le profil génétique a été retrouvé sur la nacelle volée ayant servi au casse. "Doudou" explique que les gants empruntés par Slimane K. l'ont été dans un atelier mécanique commun aux deux hommes. Malheureusement pour les deux voleurs, le profil de Slimane K. semble coller avec celui du commanditaire, démontant leur version selon laquelle un autre homme qui n'a pas été arrêté serait le cerveau du casse du siècle.

Cousin de Ghelamallah A., ami de Abdoulaye N. et braqueur de distributeur automatique de billets, comme rappelé par Le Parisien, Slimane K. "met à disposition de la bande un atelier mécanique clandestin à La Courneuve" dans lequel a été retrouvé la plaque d'un scooter Suzuki Burgman, modèle de l'un des véhicules utilisés pour le cambriolage du Louvre fin 2025.

Quid du quatrième homme mis en examen, Rachid H. ? Cet ex-proxénète "ne savait pas à qui il donnait ses clefs et il ne savait pas pourquoi", assure Abdoulaye N. Rappelons que le parking de Rachid H. situé à Aubervilliers a pu servir de "lieu conspiratif" et que lui-même aurait joué un rôle de prestataire de services à son insu.

"Quand tout le monde sera sorti t'inquiète, chacun aura sa part et t'auras bien plus que 15 000 (…) on peut même arrondir à 20, je m'en bats les couilles", peut-on entendre sur un enregistrement dans le véhicule de Rachid H. avec sa soeur. Pour Abdoulaye N., la réaction de Rachid H. n'a rien d'anormal : "Vu qu'il avait donné les clés, c'est normal qu'il ait paniqué et qu'il prenne les devants. Tout le monde aurait fait ça", dit-il.