Le maire d'Alès exfiltré de son domicile par le Raid, la DZ Mafia suspectée d'une attaque à la voiture piégée ?

Le maire d'Alès (Gard) a été exfiltré de son domicile par le Raid dans la nuit de lundi à mardi. L'élu LR avait déjà été menacé de mort, recevant deux balles de 9 mm dans un courrier la semaine passée.

Le maire d'Alès (Gard), Christophe Rivenq, a été exfiltré de son domicile par le Raid dans la nuit de lundi 20 à mardi 21 juillet selon les informations du Parisien. Des mesures de protection renforcées ont été prises lundi soir alors que le premier édile avait déjà reçu des menaces de mort émanant de la DZ Mafia, indique le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez auprès de France Télévisions.

L'élu LR a été pris en charge par des agents du Raid à la suite d'une suspicion de la présence d'une voiture piégée. Le 16 juillet dernier, Christophe Rivenq expliquait à son épouse avoir trouvé "des tags" sur les murs de la clôture de sa maison, et une enveloppe dans la boîte aux lettres, contenant deux balles de 9 mm "et la signature de la DZ Mafia". Plus exactement : "DZNG - CVN", pour "DZ Mafia Nouvelle Générations - Cévennes".

"La peur ne dépassera jamais ma détermination"

Une enquête a été ouverte pour menaces de mort et intimidation, confiée au commissariat d'Alès ainsi qu'à la direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée (DCOS) du Gard, avait indiqué le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini. Ces "inscriptions sont assez particulières", ce "qui nous laisse penser que ce sont des menaces qu'il faut prendre avec gravité et sérieux", estimait déjà le magistrat au micro de France 3 Occitanie, avant que son parquet ne soit dessaisi au profit de la JIRS (juridictions interrégionales spécialisées) de Marseille.

"Une chose est certaine, la peur ne dépassera jamais ma détermination. Je poursuivrai, avec la même fermeté, le combat contre le narcotrafic et ceux qui veulent intimider la République", avait déclaré le maire d'Alès dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux le 17 juillet. Au moins de juin, un homme de 18 ans a été tué par balles dans le quartier des Prés-Saint-Jean à Alès, ville dans laquelle la DZ Mafia a fait "irruption" depuis l'été 2025, explique Le Parisien.