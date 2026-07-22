Affaire Epstein : la mort de Daniel Siad, suspecté de rabattage, a-t-elle un lien avec les accusations ?

Daniel Siad, l'homme suspecté d'avoir été un rabatteur de Jeffrey Epstein, a été retrouvé mort à son domicile dans les Hauts-de-Seine le lundi 20 juillet. Une enquête a été ouverte pour découvrir la cause du décès.

Son nom, connu dans l'univers de la mode, a été rendu public et lié à l'affaire Epstein en début d'année 2026 avec la publication des "Epstein files" par la justice américaine. Daniel Siad, suspecté d'avoir été un rabatteur de mannequins pour le pédocriminel américain, a été retrouvé mort à son domicile, à Colombes dans les Hauts-de-Seine, lundi soir, rapporte Le Parisien ce mercredi 22 juillet 2026.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de Daniel Siad. Si les causes du décès sont inconnues selon BFMTV, Le Parisien écrit que l'homme de 69 ans aurait succombé à un arrêt cardiaque. C'est une femme de 28 ans vivant en colocation avec Daniel Siad qui aurait découvert le corps de l'homme inerte et alerté les voisins et les secours, toujours selon le journal francilien. Les premiers gestes d'urgence et l'intervention des secours n'ont pas permis de réanimer Daniel Siad.

Né en Algérie et naturalisé français et suédois, Daniel Siad s'était installé en France et vivait depuis cinq ans dans la maison où il a été retrouvé mort. Il tenait un rôle de gardien informel dans le logement actuellement mis en vente pour éviter que des squatteurs investissent les lieux a indiqué le propriétaire de la maison au Parisien. La jeune femme hébergée par Daniel Siad et le propriétaire du logement décrivent un homme en grande précarité, sans emploi.

Des soupçons et de lourdes accusations contre Daniel Siad dans l'affaire Epstein

Depuis la publication des Epstein files, Daniel Siad était présenté comme un rabatteur ayant été payé par Jeffrey Epstein pour recruter et lui présenter des mannequins et jeunes femmes. Ce recruteur, habitué à jouer les chasseurs de tête dans le monde du mannequinat, était suspecté d'avoir mis en relation des jeunes femmes avec le pédocriminel tout en sachant ce qui attendait ces dernières en raison de mails explicites échangés entre lui, l'ancien agent de mannequin Jean-Luc Brunel, également ami de Jeffrey Epstein, et le milliardaire américain.

Le sexagénaire était également visé par les plaintes de cinq femmes l'accusant de les avoir poussées dans les bras de Jeffrey Epstein. L'une des plaignantes, l'ancien mannequin Ebba Karlsson, l'avait même accusé de viol. Des accusations fermement niées par Daniel Siad. Ce dernier affirmait avoir été manipulé par le pédocriminel et disait vouloir être entendu par la police pour livrer sa version des faits. Selon sa colocataire et son propriétaire, Daniel Siad assurait être innocent et n'avoir "rien à se reprocher" dans l'affaire Epstein.

La mort de Daniel Siad liée à l'affaire Epstein ?

L'homme s'ajoute désormais à la liste des personnes impliquées dans l'affaire et décédées. Jeffrey Epstein s'est suicidé dans sa prison avant son procès en 2019. L'agent de mannequin français suspecté d'avoir pris part au trafic sexuel Jean-Luc Brunel s'est également donné la mort en prison en 2022, deux ans après avoir été mis en examen et incarcéré pour son rôle supposé dans l'affaire.

Rien n'indique que Daniel Siad a suivi cet exemple en se suicidant. La défense de l'homme et les propos rapportés par sa colocataire et son propriétaire ne semblent pas appuyer l'hypothèse d'un suicide. Quant à la santé du sexagénaire, elle semblait bonne selon la jeune femme. D'après elle, Daniel Siad "se vantait même d'avoir une bonne hygiène de vie et disait tout le temps : 'Je mange sain, je prends des douches froides, je fais du sport'."