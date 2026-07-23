Mort de Thomas à Crépol : le racisme contre la "race blanche" retenu... Ce n'est pas une première en France

Dans l'affaire du meurtre de Thomas, survenu à Crépol en novembre 2023, les juges ont décidé de retenir le racisme contre "la race blanche" en plus du chef d'"homicide volontaire" contre les accusés.

Rebondissement de l'affaire de meurtre de Thomas Perotto survenue en novembre 2023 à Crépol. Alors qu'à l'issue de l'enquête en juin dernier, le parquet avait demandait le renvoi de 11 accusés devant la cour d'assises des mineurs pour "homicide volontaire" et "tentative d'homicide volontaire", les juges d'instructions ont décidé d'ajouter la circonstance aggravante de racisme dans un avis daté du 20 juillet, rapportent Europe 1 et BFMTV ce jeudi 23 juillet.

Les juges d'instruction estiment que la question d'une motivation raciste à l'encontre de la "race blanche" à l'origine du meurtre de Thomas à Crépol se pose. Dans l'avis, les juges écrivent que les faits ont été "précédés ou suivis de propos, écrits, images objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération des victimes ou d'un groupe de personnes dont font partie les victimes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, en l'espèce la race blanche et la nation française", relaie Europe 1.

La retenue de la circonstance aggravante pour racisme a été justifiée par plus d'une dizaine de témoignages, 14 selon BFMTV, recueillis par les enquêteurs et rapportant des propos à caractère raciste à l'égard des personnes blanches. La phrase "On va planter du blanc", que plusieurs témoins disent avoir entendue durant les violences, étant citée en exemple.

L'avocat Denis Dreyfus, qui représente 44 parties civiles dans l'affaire, s'est réjoui de la décision des juges au micro de BFMTV. "C'est exceptionnel. Les familles des victimes avaient très mal vécu que le procureur laisse tomber la bande organisée et cette circonstance aggravante de racisme, alors que c'était lancinant dans la procédure", a-t-il déclaré. Il trouve "très satisfaisant" cette décision, mais estime aussi que "ce n'est que l'application du droit". Les avocats de la défense ou des victimes, eux, n'ont pas souhaité réagir auprès du média.

Des précédents dans le droit français

Le droit français prévoit effectivement, avec l'article 132-76 du code pénal, des circonstances aggravantes et donc des peines possiblement plus lourdes pour un crime ou un délit est commis contre un individu "à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée". Ce texte est régulièrement convoqué, mais il est très rarement lié à la notion de racisme contre "la race blanche et la nation française" comme pour le meurtre de Thomas à Crépol.

Ce n'est toutefois pas inédit non plus. C'est en janvier 2014 que la justice, précisément la cour d'appel de Paris, a retenu la circonstance aggravante de "racisme" pour une agression visant une personne blanche pour la première fois. La décision punissait l'agression d'un jeune homme blanc perpétrée par un autre individu, également blanc, et armé d'un tesson de bouteille dans une station du RER B en 2010. L'agresseur avait proféré des insultes telles que "sale blanc" et "sale Français". La circonstance aggravante de racisme n'avait pas été retenue en première instance et avait alourdi la peine prononcée en appel. La cour d'appel de Lyon avait rendu un jugement similaire en avril 2016 après qu'un individu ait insulté le passager d'un train TER de "sale blanc, sale Français".

Un débat sur le racisme antiblanc

Les deux fois, la Licra s'était constituée partie civile et s'était félicitée de la décision se souvient Libération. "La loi contre le racisme ne fait pas de différence selon la nationalité, la religion ou la couleur de la peau de la victime", avait-elle écrit dans un communiqué en 2014. "Toutes les formes de racisme sont condamnables, d'où qu'elles viennent et indépendamment de la couleur de peau, de l'origine ou de la religion de la victime", avait affirmé Alain Jakubowicz, président de la Licra de 2010 à 2017. Il ajoutait que "le racisme antiblanc est un phénomène relativement marginal au regard des autres formes de racisme ou de l'antisémitisme", mais "doit faire l'objet de la même rigueur et de la même réprobation".

L'idée d'un racisme antiblanc est cependant controversée, et c'était déjà le cas en 2014 et 2016. Les conséquences du racisme visant les personnes issus de minorité étant bien plus nombreuses, visibles, discriminatoires et pénalisantes que celles pouvant relever d'un racisme à l'égard des personnes blanches. Dès 2016, une étude de l'INED rappelait que le racisme antiblanc ne relève pas d'une expérience de masse : "Le racisme des minoritaires à l'encontre des majoritaires peut blesser verbalement, voire être agressif physiquement, mais il ne fait pas système et ne produit pas d'inégalités sociales". Ces dernières années, le racisme antiblanc a été souvent évoqué par des personnalités issues de l'extrême droite. Ce sont d'ailleurs elles qui avaient contribué à la politisation du meurtre de Thomas à Crépol et aux débats autour de l'affaire. Polémiques qui risquent de reprendre après la décision de justice.