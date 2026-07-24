Incendies : cette technique inattendue permet de remonter jusqu'à l'origine d'un feu

Pour tenter de remonter jusqu'à l'origine d'un incendie, les gendarmes et enquêteurs peuvent s'appuyer sur une technique inattendue, basée sur l'observation d'un gastéropode à coquille.

En France métropolitaine, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, l'unique cause naturelle étant la foudre, selon l'Observatoire des forêts françaises. Dans 70 % des cas, ces feux ont pour origine une activité économique comme un chantier, l'agriculture ou une activité du quotidien : mégots de cigarettes, barbecue ou feux de camp. Les 30 % des feux d'origine anthropique restants sont dus à des actes de malveillance.

D'après le commandant Rémi Lassoureille, qui dirige le groupement risque naturel et de feux de forêt de Gironde, jusqu'à "95 % des départs de feu sont d'origine humaine", confie-t-il dans les colonnes de Sud Ouest. Pour le pompier, "nous vivons une sécheresse des végétaux et une récurrence des vagues de chaleur historiques" cet été. Preuve en est : les flammes continuent de ravager la Gironde en ce mois de juillet.

Ce vendredi matin, l'incendie, parti de Saumos, qui menace la presqu'île du Cap Ferret a déjà "parcouru plus de 10 000 hectares", a fait savoir à l'Agence France-Presse le ministre de l'intérieur, Laurent Nuñez. Il s'agit, selon lui, du "plus gros feu de la saison". Dans les Landes, l'incendie de Biscarrosse qui s'est déclenché en début de soirée jeudi, a déjà entraîné l'évacuation de milliers de personnes. Face à l'ampleur des dégâts, La France a demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne permettant de recevoir des renforts aériens européens pour lutter contre les incendies.

Une cellule de "Recherches des causes et circonstances des incendies"

Comment déterminer l'origine de ces feux dévastateurs qui défigurent le territoire, année après année ? Utilisation de caméras, images des hélicoptères bombardiers d'eau... Ces outils qui peuvent apparaitre comme évidents sont effectivement utilisés et font partie de la panoplie des enquêteurs, mais avant tout, ces derniers peuvent activer une cellule RICCI (Recherches des causes et circonstances des incendies).

Elle est composée d'un gendarme, d'un sapeur-pompier et d'un technicien des forêts. Cette cellule - qui peut être complétée selon les besoins - n'existe pas dans toutes les régions. Lorsqu'elle n'est pas sollicitée, ce sont les gendarmes qui sont en charge de l'enquête.

"En fonction de la gravité des faits, il peut y avoir une autre unité qui prend le relais. Un échelon supérieur peut être saisi, comme la Section de recherche (SR) au niveau régional", abonde le capitaine Philippe Lacoste, commandant adjoint de la compagnie de gendarmerie de Rennes, chez Ouest-France. Quoi qu'il en soit, le but est in fine de trouver le point de départ du feu, son origine et d'analyser sa trajectoire. Toutefois, d'autres éléments auxquels on ne pense pas forcément peuvent grandement aider les enquêteurs dans leurs recherches.

L'escargot, un allié pour déterminer le sens de propagation du feu

À Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales, l'adjudant Yoann, gendarme à la cellule identification criminelle de Perpignan, a justement enquêté sur un feu datant de début juillet. En premier lieu, il s'agit de déterminer les flancs du feu". "C'est comme un V. On va aller à l'intérieur du V pour trouver le sens de propagation du feu", explique-t-il chez nos confrères de Franceinfo.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le spécialiste s'appuie sur un animal pour donner du poids à sa théorie : l'escargot et plus particulièrement sa coquille. Le côté gauche "est tout noirci par la suie, et celui-là, il est clair encore. Ça nous indique que le feu s'est propagé dans ce sens-là", poursuit le gendarme lors de ses recherches. Le feu noirci la coquille par le côté où il arrive : il faut donc aller à gauche. Les escargots font "partie des seuls animaux qui ne peuvent pas partir très vite quand il y a le feu. Et la coquille résiste" aux flammes. Ils sont donc d'une aide précieuse pour les enquêteurs.

Mais le travail de Yoann n'est pas encore terminé. Comment faire si des éléments laissent à penser que le feu s'est dirigé dans une autre direction ? "Quand les deux vont se rejoindre, on sera sur une zone probable d'origine de départ de feu", dit-il. On parle de zone "d'éclosion", soit une parcelle de 10 mètres carrés dans laquelle le feu est très probablement parti.

Reste désormais à trouver l'élément qui a mis le feu aux poudres. Ici, les enquêtes de voisinage et de téléphonie permettent souvent de rapprocher des éléments pour démêler le vrai du faux. La présence d'une route à proximité est un premier élément d'orientation, on peut penser à un jet de mégot. Cette année, plus de 50 000 hectares ont déjà brulé en France. L'été 2026 se rapproche dangereusement du record de 2022, année durant laquelle 66 300 hectares de végétation étaient partis en fumée.