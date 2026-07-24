Une bombe de 500 kg à Choisy-le-Roi : "vous devrez quitter votre domicile", le dispositif de déminage détaillé

Une bombe encore armée de 280 kg d'explosif et découverte à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) doit être désamorcée ce samedi 25 juillet 2026. Un lourd dispositif de sécurité est prévu.

C'est une opération de déminage hors norme qui doit avoir lieu à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, ce samedi 25 juillet 2026. Une bombe de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale doit être désamorcée par le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) et le groupe déminage de la sécurité civil.

L'opération s'annonce sensible : la bombe qui contient 280 kg d'explosif est toujours armée. Larguée par un avion en 1943, elle n'a pas explosée après une chute de pourtant 4 000 mètres pour "une raison inconnue", explique Christophe Pezron, directeur du LCPP, au Parisien. Le problème est que la bombe peut encore exploser à tout moment, notamment lors de l'opération de déminage. "Tout son matériel est encore à l'intérieur et cela vieillit très bien. Si elle explosait aujourd'hui, elle projetterait des éclats jusqu'à 1 200 mètres autour", prévient le directeur du laboratoire policier.

Une explosion de l'engin serait dramatique, car l'obus se situe sur le site de l'usine d'eau potable du Sedif, à deux pas de la ligne du RER C, dans une zone entourée d'habitation. Il a été retrouvé par hasard, le 7 juillet dernier, lors des fouilles archéologiques organisées par l'Inrap en vue d'un chantier de construction du Sedif.

La bombe va être découpée puis explosée

Les bombes telles que celle découverte à Choisy-le-Roi sont généralement détruite par explosion après la mise en place d'un périmètre de sécurité, mais cette option n'est pas envisageable en l'espèce "vu la proximité de certains réseaux, de produits chimiques, etc", a expliqué Christophe Pezron.

A la place, les démineurs vont découper la bombe de 500 kg. "Un morceau inerte de 450 kg sera explosé dans le Val-d'Oise plus tard et les 40 kg d'explosif restants seront détruits sur place dans un trou profond de 4 mètres", a-t-il précisé.

9 000 habitants évacués dans un large périmètre

Si le déminage de la bombe s'annonce délicat à Choisy-le-Roi, la sécurisation des lieux l'est tout autant. Afin de mettre tout le monde à l'abri avant le désamorçage de l'engin explosif, tous les locaux situés dans un rayon de 700 mètres autour de la bombe devront être évacués. Cela concerne "près de 9 000 habitants des quartiers d'Orly et de Choisy. Ces derniers doivent évacuer leur logement dès 7 heures ce samedi 25 juillet et "être partis à 9 heures au plus tard" a rappelé Tonino Panetta, maire de Choisy. Ils ne seront autorisés à rejoindre leur domicile qu'à partir de 18 heures.

"Vous devez impérativement quitter votre domicile", insiste la préfecture dans un communiqué. Et les autorités d'ajouter : "Pensez à fermer vos fenêtres, volets, rideaux et tous les ouvrants existants dans votre domicile. Emportez vos papiers d'identité, médicaments, votre téléphone et vos affaires indispensables".

Les personnes sont invitées à se rendre chez des proches, mais en l'absence de lieu de repli elles pourront être accueillies au gymnase Léo-Lagrange ou à la salle Le Royal à Choisy, et au gymnase Romain-Rolland à Orly. Pour s'assurer de la bonne évacuation des lieux, des agents municipaux de Choisy et Orly ainsi que la Croix-Rouge et la Protection civile effectueront du porte-à-porte tôt le matin pour rappeler les consignes et horaires de départ. "Le dispositif FR-Alert sera déclenché sur les téléphones portables ce jeudi soir, vendredi et samedi matin", a également fait savoir la préfecture. Enfin, 600 policiers seront également déployés.

En ce qui concerne les personnes vivant en dehors du périmètre délimité, aucune évacuation n'est ordonnée. Mais en cas de départ du logement au cours de la journée, ils ne pourront pas rentrer chez eux avant 18 heures.

Des commerces fermés et des transports à l'arrêt

Si le périmètre de sécurité doit être évacué, cela signifie que la circulation sera interdite à l'intérieur de celui-ci, notamment sur la route D5 et la D138 qui seront coupées dans les deux sens. Les commerces, eux, seront tous fermés. A noter qu'au-delà du rayon de 700 mètres, des restrictions seront également observées jusqu'à 1 200 mètres autour de la bombe entre 10 heures et midi : les rassemblements seront limités en extérieur, notamment sur les terrasses de café, le marché des Navigateurs ou les parcs publics.