Fusillade à Seattle : trois morts dont une fillette, un suspect en liberté... Que s'est-il passé ?

Aux Etats-Unis, une fusillade d'une violence inouïe s'est déroulée dimanche soir au Seattle Center. Trois morts et quatre blessés sont à déplorer. Une personne a été placée en garde à vue.

Trois personnes ont été tuées et au moins quatre autres, dont un enfant, ont été blessées dans une fusillade dimanche soir lors du "Bite Seattle", un festival gastronomique de Seattle dans le nord-ouest des Etats-Unis, à deux pas de l'emblématique Space Needle de la ville, célèbre tour d'observation construite pour l'Exposition universelle de 1962.

Plusieurs coups de feu ont été entendus vers 18 heures à l'extérieur de l'armurerie du Seattle Center, près du coin nord-ouest du bâtiment, selon le service de police de Seattle. D'après les informations du Seattle Times, deux personnes ont été aperçues se tirant dessus, l'une a été placée en garde à vue et la seconde est toujours en liberté. Le suspect arrêté est un "jeune" et ne constituerait pas de menace pour la population, a déclaré le chef adjoint de la police Tyrone Davis lors d'une conférence de presse dimanche soir. Le FBI a été dépêché sur place.

"Au moins deux douzaines" de coups de feu à Seattle

La maire de Seattle, Katie Wilson, a confirmé l'arrestation d'un suspect. "Je veux remercier les agents de la police de Seattle qui sont intervenus sur les lieux et ont placé (le suspect) en garde à vue", a-t-elle indiqué dans un communiqué. La première édile dénonce un "acte d'une violence inouïe" et "essaie de comprendre comment un rassemblement autour de la culture, du partage et de la joie s'est terminé par des coups de feu". "Dans les jours à venir, nous déterminerons ce qu'il s'est passé et serons transparents avec le public sur ce que nous avons appris", écrit-elle.

Plusieurs personnes ont été touchées. La porte-parole du Centre médical Harborview, Susan Gregg, a déclaré que l'établissement avait pris en charge quatre patients : un enfant, une femme de 39 ans, un homme de 23 ans, ainsi qu'une autre femme dont l'âge est inconnu et qui a été envoyée au bloc opératoire. La plus jeune des victimes serait une petite fille "âgée de 2 ans", précise CNN.

Deux témoins présents au festival ce dimanche ont déclaré auprès de KOMO avoir entendu "sept à huit coups de feu", ajoutant que les gens couraient "partout". Un homme a dit qu'il était près d'une scène où un groupe jouait lorsqu'il a entendu "au moins deux douzaines de coups".

"Beaucoup de personnes gisaient au sol", a raconté un témoin à la chaîne locale KING 5, décrivant une scène "surréaliste". À ce stade de l'enquête, rien ne permet de déterminer ce qui a motivé la fusillade. Enfin, aucune caméra n'a permis de capturer les images de la scène d'horreur, a déploré le chef adjoint de la police de Seattle, Tyrone Davis.