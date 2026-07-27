Attaque au couteau à Paris : trois femmes attaquées et un homme interpellé, ce que l'on sait

Un homme suspecté d'avoir agressé et blessé trois femmes avec un couteau à Paris ce lundi 27 juillet a été interpellé. La motivation du suspect et le caractère terroriste de l'attaque sont à l'étude.

Une attaque au couteau à Paris. Trois personnes ont été attaquées en pleine rue aux alentours de la place de Clichy, ce lundi 27 juillet 2026 vers 11h30, rapporte le parquet. Les trois victimes sont des femmes âgées de 19 ans, 24 ans et 36 ans. Toutes ont été prises en charge par les secours et transportés en milieu hospitalier, mais aucune n'a un pronostic vital engagé. Deux d'entre elles sont en urgence absolue après avoir été touchées respectivement aux lombaires et à l'abdomen, tandis que la troisième est en urgence relative a précisé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, en conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

Le suspect de l'attaque au couteau est décrit comme un homme armé de deux armes blanches. L'individu serait âgé de 31 ans et jouirait pas de toutes ses facultés mentales selon les information du Parisien. Il a été interpellé rapidement "par un fonctionnaire hors service de la préfecture de police de Paris" a précisé le ministre. L'homme a "donné une identité déclarative", mais celle-ci n'a pas encore été confirmée.

La piste d'une attaque terroriste à l'étude

Concernant le mobile de l'attaque au couteau à Paris, il n'a pas encore déterminé. "Il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent", a prévenu le ministre précisant que le suspect "tient des propos incohérent".

Le caractère terroriste n'est à ce stade pas retenu par les autorités, selon la sous-direction anti-terroriste. Mais la question s'est posée au regard des déclarations du suspect. "Le type a dit 'Allah m'a envoyé pour tuer des femmes'. Mais non, c'est un fou", a glissé une source proche de l'enquête au Parisien. Une enquête pour tentative d'homicide aggravé est en cours et confiée à la police judiciaire.

Une vidéo de l'attaque circulant sur les réseaux sociaux montre le suspect, ensemble beige et cheveux longs noirs, se déplaçant de façon aléatoire dans la rue en étant armé de deux longs couteaux dans les mains. L'homme semble chercher une cible avant d'être maitrisé par un individu et maintenu à terre en attendant les forces de l'ordre.