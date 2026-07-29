Bébés retrouvés morts à Orange : après la mère, son compagnon bientôt en garde à vue ? L'enquête progresse

Les ossements et restes humains de cinq bébés ont été retrouvés au domicile d'un couple, à Orange, lundi 27 juillet 2026 au soir. Depuis, la mère de famille a été placée en garde à vue.

Les ossements de quatre bébés et le corps d'un nouveau-né ont été retrouvés au domicile d'un couple à Orange, dans le Vaucluse, lundi 27 juillet 2026 au soir, selon plusieurs sources concordantes à l'AFP. Les dépouilles ont été retrouvées après que la femme vivant dans le logement a accouché d'un bébé en bonne santé, la veille.

Un médecin légiste a confirmé "que les ossements et le corps en décomposition découverts appartiendraient à cinq nourrissons", a déclaré le parquet. Désormais, une autopsie va être effectuée sur le corps du nourrisson retrouvé mort, et les ossements des autres vont être analysés en laboratoire. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte par le parquet de Carpentras. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la police nationale.

La mère en garde à vue, le nouveau-né placé

Selon les informations du Parisien, la mère de famille, Marie B., 32 ans, a été placée en garde à vue ce mercredi matin à sa sortie du centre hospitalier d'Orange. Le bébé - un petit garçon - né dimanche soir a, lui, fait l'objet d'un placement à l'hôpital, sur ordonnance du parquet, "en vue de la saisine d'un juge des enfants". Marie B. s'était rendue à l'hôpital d'Orange pour accoucher lundi soir d'un troisième enfant après un troisième déni de grossesse.

C'est son compagnon qui, au moment de l'accouchement de sa compagne à domicile, a découvert le corps d'un bébé en putréfaction dans un carton à leur domicile. " Troublé par la découverte une nouvelle fois très tardive de la grossesse de sa compagne", selon le parquet, il a alerté le centre hospitalier d'Orange qui a lui-même prévenu le parquet. Le conjoint aurait expliqué avoir eu un différend avec sa femme sur le contenant de la boîte dans laquelle il a retrouvé le corps en putréfaction. "Il pourrait lui aussi être placé en garde à vue dans la journée", annonce Le Parisien.

L'aide sociale à l'enfance saisie pour les deux aînés du couple

La police, saisie, a perquisitionné le domicile du couple et a découvert les dépouilles des autres fœtus contenus dans des sacs plastiques et placés dans des cartons. Le couple est parent de deux enfants âgés de huit et neuf ans. Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance pour les deux aînés de la famille "afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation".

"Je suis assez abasourdi", concède le maire RN d'Orange, Jean-Dominique Artaud, dans Le Dauphiné Libéré. "Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce de la détresse de leur part, le mari était-il au courant, les bébés sont-ils mort-nés ou tués par elle… L'enquête nous le dira. Le plus triste, ce sont ces deux enfants et ce bébé qui vont se retrouver sans famille", poursuit-il. " Je leur disais bonjour, c'étaient des gens très discrets. Ça fait 12 ans que j'habite là. On croise les gens, mais on ne les connaît pas", reconnait un voisin du couple, choqué, dans les colonnes du quotidien.