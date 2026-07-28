Vaucluse : cinq bébés retrouvés morts chez un couple à Orange, ce que l'on sait

Les corps de cinq bébés sans vie ont été retrouvés au domicile d'un couple à Orange, dans le Vaucluse, ce mardi 28 juillet 2026.

Macabre découverte. Les corps de cinq bébés morts ont été retrouvés au domicile d'un couple à Orange, dans le Vaucluse, ce mardi 28 juillet 2026, selon plusieurs sources concordantes à l'AFP. D'après une source policière, les corps d'enfants ont été découverts dans des cartons chez un couple, dont la femme a accouché d'un bébé en bonne santé le lundi 27 juillet.

D'après une source du Parisien, une femme née en 1994 a accouché lundi soir d'un troisième enfant après un troisième déni de grossesse. Ce serait l'hôpital d'Orange qui, alerté par la situation pour une raison non précisée, aurait fait un signalement à la police. Les policiers se sont rendus au domicile du couple et ont retrouvé les dépouilles dans des boîtes. Le Parisien écrit qu'un homme considéré comme le père des enfants aurait lui-même retrouvé les ossements des cinq enfants.

Le parquet de Carpentras, contacté par Le Parisien mais aussi La Dépêche, n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de la presse.