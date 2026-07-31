Intrusion au ministère de la Santé : qui est l'homme armé interpellé après une tentative de vol ?

Un homme s'étant introduit à l'intérieur du ministère de la Santé, armé d'un couteau, et ayant volé du matériel information a été interpellé ce vendredi à Paris.

Un homme armé s'est introduit dans les locaux du ministère de la Santé, dans le VIIe arrondissement de Paris, ce vendredi 31 juillet 2026. L'intrusion a été signalée vers six heures du matin après qu'un homme a été repéré par les agents de sécurité sur les images de vidéosurveillance.

D'après les premiers éléments d'enquête rapportés par Le Figaro, le suspect a pénétré le ministère de la Santé en passant par une porte de secours habituellement verrouillée, mais visiblement ouverte ce vendredi. Il s'est directement rendu au premier étage où il a fouillé une quarantaine de bureaux et a volé du matériel informatique.

Une fois repéré, l'homme a été pris en chasse par les agents de sécurité. Armé d'un couteau, le suspect a pointé la lame vers les agents sans en faire usage, selon plusieurs sources policières citées par RMC, avant de prendre la fuite par la même porte de secours par laquelle il était entré. La cavale de l'intrus n'a duré que quelques minutes. Il a été interpellé par une patrouille de police.

Le suspect est sous contrôle judiciaire

A l'arrivée des policiers, le suspect s'est débarrassé de deux sacs qu'il avait sur lui et qui contenaient sept ordinateurs professionnels volés dans les bureaux du ministère ainsi que trois téléphone selon les informations du Parisien. Les policiers ont également trouvé un kit de crochetage dans les affaires de l'individu.

Le cambrioleur a été placé en garde à vue. Il n'a pas de papiers sur lui, mais se dit de nationalité marocaine. Ses motivations restent également inconnue pour l'heure. Les premiers éléments indiquent cependant qu'il est soumis à un contrôle judiciaire et fait l'objet d'une interdiction de paraître à Paris précise Le Figaro. "C'est, semble-t-il, SDF qui a déjà été arrêté plein de fois pour des cambriolages. Là il a dû voir une porte ouverte et il est entré", glisse une source proche de l'enquête au Parisien.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et confiée au commissariat du VIIe arrondissement. Des investigations risquent aussi d'être menées en interne au ministère de la Santé. "Ce n'est pas normal de pouvoir entrer aussi facilement dans un ministère", a estimé la source policière du Parisien.