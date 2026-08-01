Une mère et sa fille retrouvées mortes dans l'Hérault : que sait-on ?

Une nonagénaire et sa fille, âgée d'une cinquantaine d'années, sont mortes dans l'Hérault. Les cadavres ont été découverts dans la même maison, vendredi 31 juillet, à Mèze.

Une découverte macabre dans le département de l'Hérault. À Mèze, les cadavres de deux femmes, une femme et sa mère, ont été trouvés, vendredi 31 juillet, à leur domicile. Les victimes sont une quinquagénaire et une nonagénaire. Elles ont été découvertes par les pompiers, alertés dans la matinée par des voisins, précisent nos confrères d'actu.fr. Le décès des deux femmes fait l'objet de nombreuses questions. Selon ICI (anciennement France Bleu), une enquête a été ouverte dans la foulée pour recherche des causes de la mort.

Des autopsies vont être réalisées dans les prochains jours. Les cadavres ne se trouvaient pas dans la même pièce, mais ils étaient proches. La mère et sa fille étaient visiblement mortes depuis un certain temps, puisque les cadavres sont dans un état de décomposition avancée. Elles sont décédées "depuis de nombreux jours", indique le procureur de la République de Montpellier, d'après ICI. La présence de nombreux déchets a été constatée sur place, ce sont d'ailleurs ces odeurs qui ont poussé les voisins à contacter les autorités, indique actu.fr.

La mère et sa fille atteintes d'un trouble du comportement ?

Les autopsies réalisées prochainement devraient pouvoir apporter des réponses aux nombreuses questions entourant cette affaire. La mère et sa fille souffraient visiblement d'un trouble du comportement, le syndrome de Diogène. Ce dernier se caractérise par une accumulation compulsive d'objets ou de déchets, une négligence au niveau de l'hygiène et un isolement. Il touche principalement les personnes âgées.

Selon actu.fr, le sort de la nonagénaire faisait l'objet d'inquiétudes de la part de sa famille et de ses proches. Mais la quinquagénaire aurait refusé que ces personnes s'occupent de sa mère pour que cette dernière reste dans la maison où se trouvaient les nombreux déchets. "En raison des centaines de kilos de déchets dans les pièces de l'habitation, les odeurs pestilentielles étaient sentis dans tout le quarter", a souligné le maire de Mèze, Thierry Baëza. La gendarmerie de Mèze et la brigade des recherches de la compagnie de Pézenas sont en charge de l'enquête.