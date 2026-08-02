Incendie dans un entrepôt Seveso en Moselle : le feu maîtrisé, 30 000 habitants confinés, ce que l'on sait

Un incendie s'est déclaré, dimanche 2 août, dans un site classé Seveso en Moselle, à Gandrange. Des dizaines de milliers d'habitants doivent rester chez eux.

En Moselle, un site classé Seveso est touché par un incendie, ce dimanche 2 août. Le feu s'est déclaré dans la zone industrielle de Gandrange au niveau d'un entrepôt de 800 m² sur le site de la société SAFE. Ce dernier est classé "Seveso seuil bas". Le feu est désormais maîtrisé mais pas fixé, a indiqué en début d'après-midi, la sous-préfète de Thionville, Hélène Demolombe-Tobie. Selon les informations du Républicain Lorrain, l'incendie a débuté dans la matinée, vers 9h30. Plus de 130 sapeurs-pompiers et plusieurs dizaines d'engins sont sur place pour lutter contre ce feu.

"L'incendie est actuellement contenu", avait annoncé le maire de Gandrange sur Facebook à la mi-journée. Des produits chimiques se trouvent à l'intérieur du site, rendant les conditions d'intervention pour les pompiers "complexes", selon l'édile. L'origine de l'incendie n'est pas déterminée à ce stade. Trois personnes ont été légèrement blessées. Il s'agit d'un employé d'astreinte et de deux pompiers.

30 000 habitants doivent rester chez eux

Des mesures de précaution ont été décidées en raison de la présence de ces produits chimiques à l'intérieur du lieu du sinistre, classé Seveso. Les habitants de plusieurs communes ne doivent pas quitter leur lieu de vie "jusqu'à nouvel ordre", indique la préfecture de la Moselle. Ces mesures de confinement concernent Gandrange, Vitry-sur-Orne, Amnéville, Clouange et Rombas, environ 30 000 personnes sont au total concernées.

Il est également conseillé d'éviter le secteur. "Les forces de sécurité et de secours sont pleinement mobilisées sur place. Les opérations sont toujours en cours", souligne également la préfecture du département. Selon plusieurs images relayées, un immense panache de fumée est visible dans le ciel à cause de cet incendie. Le dispositif FR-Alert a été déclenché dans la zone de cet incendie. Il permet d'avertir les habitants sur leur téléphone portable. C'est avec ce dispositif que la population sera avertie de la fin du confinement. On ne sait pas encore quand le déconfinement interviendra.