Narbonne : un homme mis en examen pour viol et agressions sexuelles de ses filles, la mère impliquée ?

Un chauffeur de bus de l'Aude, soupçonné de viols et agressions sexuelles sur ses filles mineures, a été mis en examen et placé en détention provisoire. La mère, est poursuivie pour non-dénonciation de crimes.

Un homme de 48 ans soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur ses filles mineures a été interpellé le 8 juillet dernier, mis en examen et placé en détention provisoire, révélait le parquet de Narbonne (Aude), samedi 1er août. Ce chauffeur de bus, père de quatre enfants, fait l'objet d'une plainte déposée par sa fille aînée, âgée de 18 ans.

Il est accusé d'agression sexuelle sur cette dernière, et de viol sur ses deux cadettes, âgées de 15 et 17 ans. Dans le détail, il a été mis en examen pour "viol incestueux commis sur un mineur par un ascendant", "agression sexuelle incestueuse sur un mineur par un ascendant" et "agression sexuelle incestueuse", le 10 juillet, après sa garde à vue. Il est également soupçonné d'avoir commis des violences sur ses enfants.

Des armes saisies au domicile familial

"Quelques jours plus tard, un des amis de mon père s'est présenté chez ma mère et a voulu récupérer les cartes grises des voitures et des armes que les gendarmes n'avaient pas emportées", a expliqué l'aînée de 18 ans auprès du quotidien L'Indépendant. "Ma mère n'avait pas le droit de sortir ; elle était sous emprise, devait se plier à ses règles sous la contrainte", précise-t-elle. "Mon père emmenait ma petite sœur à des soirées avec des hommes", peut-on également lire.

Quid de la mère de famille dans cette affaire ? Elle est de son côté poursuivie pour non-dénonciation de crimes, et a été placée sous contrôle judiciaire. Un juge d'instruction a été saisi et une information judiciaire ouverte, a-t-on appris. Les forces de l'ordre ont aussi décidé de faire quelques vérifications au domicile du couple, ce qui a permis de corroborer les propos de l'aînée du chauffeur de bus au sujet des armes.

Lors de cette perquisition au domicile familial, les gendarmes ont notamment saisi des armes à feu et des armes blanches. Les deux filles mineures, elles, ont été éloignées du domicile par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).