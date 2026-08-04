Hautes-Pyrénées : deux jeunes randonneurs foudroyés, ce que l'on sait de leur état de santé

Deux personnes ont été touchées par la foudre ce lundi 3 août alors qu'elles faisaient une randonnée en montagne dans les Hautes-Pyrénées. Elles sont hospitalisées.

Deux personnes ont subi la foudre de plein fouet ce lundi 3 août dans les Hautes-Pyrénées, département placé en vigilance jaune orages. Alors qu'elles étaient en randonnée sur le sentier très prisé du GR10 près de Cauterets, à 2700 mètres d'altitude, un adolescent de 14 ans et un jeune homme de 21 ans ont été frappés par la foudre vers 15h30.

Les deux victimes ont été prises en charge par les secours qui ont pu leur prodiguer les premiers soins et les embarquer rapidement grâce à "un créneau météo qui a été relativement court" et plus calme. Les deux randonneurs auraient été surpris par un changement de temps rapide, qui a tourné à l'orage. Ils faisaient partie d'un groupe de 15 personnes, mais sans guide. Aucune imprudence particulière n'a été relevée.

L'adolescent touché à la tête par l'orage

Leur état est assez inquiétant : le jeune de 14 ans a été très touché, précise La Dépêche du midi. Il a de graves blessures suite à un impact de foudre à la tête avec un point d'entrée de l'éclair à l'oreille et un point de sortie au pied. Il a été retrouvé inconscient en plein arrêt cardiorespiratoire. La seconde personne a été touchée au thorax et souffre d'une brûlure externe.

Ils sont tous deux hospitalisés, mais leur pronostic vital n'est plus engagé, selon le parquet de Tarbes à franceinfo ce mardi 4 août. Ils sont "conscients et hospitalisés en état stable", "mais les médecins ne peuvent pas se prononcer à ce stade sur les conséquences exactes". Le jeune homme est resté à Tarbes, tandis que l'adolescent touché à la tête a été transféré à Pau. En France, chaque année, entre 100 et 300 personnes sont foudroyées. C'est bien l'été que de tels incidents sont les plus fréquents et 14% ont lieu en montagne.