Haute-Savoie : une femme emportée par une impressionnante coulée de boue, son corps retrouvé après des heures de recherches

Le corps de la quinquagénaire, portée disparue après avoir été emportée par une coulée de boue mardi 4 août en soirée, a été retrouvé après une journée de recherches.

Un épisode orageux a eu de lourdes conséquences dans la commune de Sixt-Fer-à-Cheval, en Haute-Savoie ce mardi 4 août. Les habitants ont été pris de court par un violent orage accompagné de pluies torrentielles en début de soirée. Cela a provoqué une montée des eaux soudaine de la rivière Le Giffre et une coulée de boue en a suivi au niveau du Cirque du Fer-à-Cheval, amphithéâtre naturel calcaire très touristique. Le maire de la ville a parlé de "lave torrentielle", les images sont, en effet, assez impressionnantes.

Coulée de boue : une femme portée disparue



"Malheureusement, ce matin, mes pensées vont à la famille de la victime" : Cédric Mionnet-Perdu, maire (SE) de Sixt-Fer-à-Cheval (Haute-Savoie)



Le journal d'Amal Laoui dans #BonjourLaMatinaleTF1 présentée par @MaudDescamps pic.twitter.com/7cupJszM0P — TF1Info (@TF1Info) August 5, 2026

Un drame s'est malheureusement produit : une femme a été emportée par la coulée de boue. Elle était toujours recherchée ce mercredi 5 août au matin, après un arrêt temporaire des recherches cette nuit. Son corps a finalement été retrouvé dans l'après-midi, a indiqué le procureur de Bonneville à BFMTV. Agée de 57 ans et vivant dans l'Oise, elle était venue en vacances au camping avec son compagnon et leur chien. Au moment de l'accident, ils rentraient d'une randonnée pour retrouver leur caravane. En traversant le pont qui mène au cirque, la quinquagénaire et mère de deux enfants a été emportée.

"Tout s'est passé en une fraction de seconde. J'ai à peine eu le temps de tourner la tête, de faire un pas en arrière et de lui dire de reculer, qu'elle était déjà projetée par un mur de gravats et de béton. C'était la dernière fois que j'ai vu ma femme (...). Une fois que ça s'est calmé, j'étais sous le choc, j'ai essayé de chercher dans les gravats. Mais sans succès. On n'avait pas de réseau là-bas, donc c'est une passante qui a dû appeler les urgences plus bas", a raconté à BFMTV son mari, qui a confié n'avoir que peu d'espoir de retrouver sa compagne en vie. Sur le site, d'autres visiteurs ont été évacués par hélicoptère. La circulation a aussi dû être interrompue.