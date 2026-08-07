Fusillade dans un lycée en Thaïlande : un lourd bilan, ce que l'on sait

Une fusillade en Thaïlande a fait au moins huit morts ce vendredi 7 août dans un lycée de Nonthaburi, près de Bangkok. L'auteur présumé des tirs, un élève âgé de 14 à 15 ans, est également décédé après avoir ouvert le feu au sein de l'établissement scolaire.

Une fusillade a éclaté vendredi 7 août dans un lycée du district de Bang Kruai, dans la province de Nonthaburi, au nord de Bangkok, en Thaïlande. Selon les autorités locales, relayées par Le Figaro, au moins huit personnes ont perdu la vie, dont trois élèves, trois enseignants, le tireur présumé ainsi que deux personnes à son domicile. Le bilan fait également état de plusieurs blessés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

Un élève de 14 à 15 ans soupçonné d'être l'auteur de la fusillade

D'après la police thaïlandaise, le suspect serait un élève de l'établissement âgé de 14 ou 15 ans. Les enquêteurs précisent que ses deux grands-parents ont été retrouvés morts à son domicile. L'adolescent aurait tué les membres de sa famille avec un pistolet appartenant à son grand-père avant de rejoindre son lycée. Sur place, il aurait ouvert le feu avant d'être retrouvé mort peu de temps plus tard, en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. "L'arme appartenait à un membre de sa famille", a précisé la police aux médias, avant d'ajouter qu'une enquête plus approfondie serait menée.

Le vice-ministre thaïlandais de l'Intérieur a confirmé la mort de trois élèves et de trois enseignants dans l'établissement. Les autorités évoquent par ailleurs 23 blessés dans l'attaque. Les enseignants et les élèves ont été évacués vers un autre établissement afin que leurs proches puissent venir les récupérer. Une cellule psychologique a également été mise en place.

Ce drame intervient dans un pays où les fusillades restent récurrentes malgré plusieurs annonces visant à renforcer le contrôle des armes à feu sur le territoire. Selon les chiffres rappelés par les autorités, environ 10 millions d'armes circuleraient actuellement en Thaïlande, soit près de sept pour 100 habitants. En février dernier, un adolescent avait ouvert le feu dans une école du sud du pays. En 2022, une attaque dans une garderie avait fait 36 morts, dont 24 enfants.

