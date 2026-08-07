Quentin Dumontier : que sait-on de la mort du Toulousain à la Réunion ?

Le corps de Quentin Dumontier, un Toulousain de 31 ans disparu le 8 juillet dernier à La Réunion, a été retrouvé dans une ravine près de Trois-Bassins. Sa famille a lancé une cagnotte afin de financer son rapatriement.

Près d'un mois après sa disparition, le corps de Quentin Dumontier a été retrouvé mercredi 5 août dans une ravine située à Trois-Bassins, sur l'île de La Réunion. Le Toulousain de 31 ans n'avait plus donné signe de vie depuis le 8 juillet. Selon les informations de France 3 Occitanie, les gendarmes ont découvert le corps dans une zone escarpée avant de faire appel à un peloton spécialisé de gendarmerie de haute montagne pour le récupérer. Une cagnotte a depuis été ouverte par ses proches afin de permettre son rapatriement vers la métropole.

Quentin Dumontier vivait à La Réunion depuis trois ans avec sa compagne. Le 8 juillet, il avait quitté son domicile aux alentours de 8 h 30. Un voisin raconte avoir aperçu le jeune homme agité, pieds nus, sans lunettes, et présentant des blessures aux pieds et aux mains. Son téléphone portable était éteint et n'avait donc pas pu être localisé par les enquêteurs.

Plusieurs semaines de recherches menées par les proches de Quentin Dumontier

Après sa disparition, un appel à témoins avait été lancé par la gendarmerie de La Réunion. Les proches de Quentin Dumontier s'étaient également mobilisés en organisant plusieurs battues dans le secteur de Ravine Daniel, une zone connue pour être difficile d'accès, composée de quartiers résidentiels, de ravines et de terrains agricoles. Au fil des recherches, plusieurs objets appartenant au Toulousain ont été retrouvés, notamment ses lunettes ainsi que des morceaux de son ordinateur. Le 24 juillet, c'est son couteau qui avait été découvert lors d'une battue.

Selon la famille de Quentin Dumontier, le jeune homme traversait une période personnelle compliquée. Le jour de sa disparition, sa compagne avait évoqué "pas mal de problèmes personnels qui ont engendré un trop-plein". D'après les informations de nos confrères, il était sans emploi depuis plusieurs mois et rencontrait également des difficultés au sein de son couple. Son corps a été retrouvé à proximité d'une route. Pour l'heure, les circonstances exactes de son décès restent inconnues.

La famille de Quentin Dumontier souhaite désormais organiser le rapatriement du corps vers la métropole "afin qu'il puisse reposer auprès de ses proches et recevoir les obsèques dignes qu'il mérite". Pour financer ces démarches coûteuses, une cagnotte en ligne a été lancée.

