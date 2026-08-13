Décès d'une petite fille à Quimper : une enquête ouverte, une pizza suspectée ?

Une enquête a été ouverte à Quimper après le décès début août d'une fillette de deux ans et demi. Sa famille suspecte une intoxication à la bactérie E. coli suite à un repas dans une pizzeria.

Une procédure pénale a été ouverte par le parquet de Quimper après le décès, début août, d'une fillette de deux ans et demi suite à une suspicion d'intoxication à la bactérie Escherichia coli (E. coli). Selon les déclarations de sa mère, l'enfant aurait contracté la bactérie lors d'un repas pris le 25 juillet dans une pizzeria locale. La préfecture du Finistère a confirmé l'ouverture des investigations visant à déterminer les causes exactes du drame, indique le Parisien.

Originaire de Plogonnec, la fillette a vu son état de santé se détériorer brutalement après avoir mangé une pizza. Hospitalisée d'urgence le 29 juillet, l'enfant est décédée dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Sur le réseau social TikTok, sa mère a partagé sa détresse au fil de l'hospitalisation, avant d'annoncer la mort de sa fille provoquée selon elle par une infection fulgurante à E. coli. Les obsèques se sont tenues le 7 août en l'église de Plogonnec.

Un appel à témoin parmi les clients de la pizzeria

Alertée par la famille, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Finistère effectue les vérifications d'usage au sein de la pizzeria visée. Un appel à témoins a également été lancé sur les réseaux sociaux locaux afin d'identifier d'autres clients qui auraient souffert de douleurs abdominales ou de troubles digestifs après y avoir mangé. La mère de la victime a indiqué attendre le résultat des analyses.

À ce stade, la contamination à la bactérie E. coli n'a pas été formellement confirmée par les autorités sanitaires ou judiciaires. Si cette bactérie est généralement inoffensive, certaines souches sécrètent des toxines pouvant provoquer des complications mortelles chez les jeunes enfants, souvent transmises par des aliments crus ou insuffisamment cuits. Les conclusions des enquêtes médicales et judiciaires devront déterminer l'existence d'un lien de causalité direct avec le restaurant.