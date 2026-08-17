Oise : ce que l'on sait du gendarme retrouvé mort à Breteuil

Un adjudant-chef de la gendarmerie de Breteuil a été retrouvé mort dans son véhicule le dimanche 16 août 2026. Une enquête a été ouverte.

Une macabre et triste découverte pour la gendarmerie. Dimanche 16 août 2026, un gendarme de la compagnie de Breteuil, dans l'Oise, a été retrouvé mort dans sa voiture. Le véhicule était stationné dans un bois de la commune de Rouvroy-les-Merles, située à seulement quelques kilomètres de Breteuil, rapporte ICI Picardie et le Courrier Picard.

Le gendarme retrouvé serait l'adjudant-chef Vincent Lamour qui travaillait à la gendarmerie de Breteuil selon les précisions du Bonhomme picard. Les circonstances de décès n'ont pas encore été déterminées. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Beauvais pour faire la lumière sur la mort du gendarme. D'après les premiers éléments, la piste du suicide serait privilégiée par les forces de l'ordre, a indiqué le parquet de Beauvais à ICI Picardie.