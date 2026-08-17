Crash d'un avion militaire à Salon-de-Provence : quelle est la cause de l'accident ?

Un avion militaire rattaché à la base de Salon-de-Provence s'est écrasé près de la route D113 ce lundi 17 août après un incident lors d'un vol d'instruction. Les deux personnes à bord ont été prises en charge.

Un avion de l'armée de l'Air s'est crashé durant un vol d'instruction ce lundi 17 août 2026. L'accident aérien est survenu vers 9h45 lorsqu'un avion léger rattaché à la base aérienne de Salon-de-Provence s'est écrasé à proximité de la route D113, dans les Bouches-du-Rhône. Le crash implique un Cirrus SR-20, un appareil destiné à la formation des pilotes.

Deux militaires se trouvaient à bord de l'avion, un instructeur et un élève pilote, et ont été "légèrement blessés" selon le communiqué du ministère des Armées. Les deux membres d'équipage ont pu donner l'alerte et ont réussi à "éviter les zones d'habitation". "Aucun dommage à un tiers n'est à déplorer", souligne le ministère. Les deux militaires ont rapidement été pris en charge par les services de secours et les équipes médicales de la base aérienne 701 de Salon-de-Provence.

Ce matin, un avion léger de formation Cirrus SR-20 de la base aérienne 701 a été impliqué dans un accident lors dun vol dinstruction à Salon-de-Provence. Les deux membres déquipage, légèrement blessés, ont pu donner lalerte. Aucun dommage à un tiers nest à déplorer. pic.twitter.com/xcdr8hDQCd — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) August 17, 2026

Un incident survenu en vol ?

Le ministère des Armées indique qu'une enquête a été ouverte par le Bureau enquêtes accidents pour la sécurité aéronautique d'État afin de faire la lumière sur les causes de l'accident. Une enquête confiée à la section de recherche de la gendarmerie de l'Air et de l'Espace a également été lancée. "Vraisemblablement victimes d'un incident lors d'un exercice, les deux militaires ont réussi à faire poser l'appareil en urgence et à s'en extraire", a indiqué le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, dans un message publié sur Facebook.

L'instructeur a réussi à reprendre le contrôle de l'avion après l'incident pour le poser en urgence sur la route d'après l'édile. "C'était le seul endroit pour éviter de heurter ou de la végétation, ou des habitations. Donc le pilote a choisi la route pour atterrir dans le sens de la circulation", explique le maire Nicolas Isnard à ICI Provence en saluant "la dextérité et le professionnalisme de ces pilotes et de cet instructeur notamment, qui, pour éviter que l'avion ne s'écrase n'importe où sont allés jusqu'au bout et jusqu'à poser l'avion sur une voie de circulation". Lors du crash une aile de l'avion a percuté le bas-côté, puis l'appareil a pris feu.

Un crash "incroyable et spectaculaire"

La route D113 a été fermée à la circulation par mesure de sécurité. Des pompiers sont intervenus pour maîtriser le feu et des démineurs sont attendus sur le lieu du crash afin de sécuriser la zone précise La Provence. Les personnes vivant à proximité du lieu de l'accident sont invités à rester confinées à leur domicile le temps de l'intervention des secours.

Le maitre de Salon-de-Provence a décrit un accident "incroyable et spectaculaire". L'homme qui est né à Salon ne "se souvient pas" d'un tel accident : "On a eu des crashs, mais pas dans de telles conditions". L'avion "est passé près des maisons à moins de 50 m de hauteur" et une "grosse explosion" a retenti rapportent des témoins auprès d'ICI Provence.