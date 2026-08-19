Mort de Sonia Bellina : qui était l'influenceuse retrouvée assassinée et calcinée dans le Gard ?

Le corps de l'influenceuse Sonia Bellina a été retrouvé calciné au milieu de vignes dans le Gard. Qui était-elle ? Que sait-on de ce drame ? On fait le point.

Sonia Bellina est morte. Alors que l'influenceuse avait disparu subitement le 10 août dernier, un corps partiellement calciné avait été retrouvé au milieu des vignes sur la commune de Saint-Gilles, dans le Gard, le 12 août. Une semaine plus tard, l'ADN a parlé. Il s'agit bien du corps de Sonia Bellina, influenceuse suivie par quelque 260 000 abonnés sur le réseau social TikTok et 14 000 personnes sur Instagram. Le parquet a confirmé l'information après avoir reçu les résultats de l'expertise ce mercredi 19 août 2026.

Âgée de 29 ans, Sonia H. de son vrai nom, s'était fait une place dans le monde cruel des réseaux sociaux. La créatrice de contenus y parlait "lifestyle", mode, tourments amoureux, et s'adonnait régulièrement à des reprises en playback de tubes populaires. Alors que l'annonce de sa disparition a suscité une vague d'hommages dans les commentaires postés sous ses vidéos et photos, de nombreux messages parfois peu aimables, pour ne pas dire carrément violents, sont toujours bien visibles et nombreux.

Sonia Bellina, une femme "rigolote" et "gentille"

L'avocat de la famille de Sonia Bellina, Me Mourad Battikh, a d'ailleurs déploré dans un communiqué la prolifération de "rumeurs, spéculations, propos outrageants et mises en cause, accompagnées d'images et d'éléments relevant de la vie privée" sur les réseaux sociaux, et ce, alors même que la famille vit "une épreuve d'une violence extrême". Il a d'ores et déjà brandi la menace de signalement sur les plateformes ainsi que sur Pharos, la plateforme gouvernementale de signalements des contenus et comportements en ligne illicites.

Regrettant la violence de certaines personnes sur les réseaux sociaux - "C'est du harcèlement, il y en a même qui disent qu'elle a mérité ce qui lui est arrivé", a déploré la sœur de la victime auprès de Midi libre - les proches de Sonia Bellina la dépeignent comme une personne "solaire, gentille, aimée des gens", "proche des siens", selon sa sœur aînée, une femme "rigolote" et "gentille" renchérit une amie d'enfance qui s'est exprimée sur TikTok. Sonia Bellina aurait eu 30 ans le 30 septembre.

D'après Le Figaro, qui a mené sa petite enquête, Sonia H., résidait initialement dans le quartier sensible de "Chemin Bas", mais partageait dernièrement davantage sa vie entre Paris et le Gard. Localement, dans le Gard, peu de personnes affirment toutefois la connaître.

Deux hommes placés en garde à vue après la mort de Sonia Bellina

Procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac a annoncé mercredi 19 août que "deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue" ce jour même. Tous deux sont "suspectés" d'avoir participé à l'assassinat de la jeune femme, de manière "directe ou indirecte". Alors que l'autopsie du corps de Sonia Bellina doit avoir lieu ce jeudi 20 août, une enquête a été ouverte pour assassinat afin de faire toute la lumière sur cette dramatique affaire.