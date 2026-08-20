Affaire Joël Le Scouarnec : de nouvelles victimes identifiées... Pourquoi ne l'ont-elles pas été avant le procès ?

Joël Le Scouarnec, condamné pour les viols et agressions de près de 300 victimes dont certaines mineures, est visé par une nouvelle information judiciaire pour des violences sur près de cinquante personnes supplémentaires.

Condamné en mai 2025 à vingt ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes, Joël Le Scouarnec est au centre d'une nouvelle affaire. Le parquet de Lorient a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour les viols et agressions sexuelles de 48 femmes et hommes survenus entre 1987 et 2017 dans les cliniques du Grand-Ouest.

Cette demi centaine de cas de violences sexuelles qui n'avaient pas été jugés lors du premier procès devant la cour criminelle du Morbihan. Et pour cause, à l'époque ils n'avaient pas été identifiés. "L'existence de nouvelles infractions est apparue ou a été confirmée" durant le procès a fait savoir le parquet dans un communiqué. La procureure de Lorient, Laëtitia Mirande, a également indiqué avoir reçu "des plaintes complémentaires" concernant Joël Le Scouarnec.

Le collectif des victimes de Joël Le Scouarnec s'agace de voir que de nombreuses personnes abusées par l'ancien chirurgien n'ont pas été identifiées malgré l'enquête et l'instruction ouverte en 2019. "Les moyens n'avaient pas été mis pour retrouver l'ensemble des victimes, dans la masse il y a eu des homonymes, des lignes de sautées, on s'est dit que ce n'était pas possible de les retrouver et finalement si. Ces victimes auraient dû être retrouvées dès 2019", estime Manon Lemoine, présidente du collectif, auprès de Radio France. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, se rendra à Vannes ce vendredi 21 août pour rencontrer le collectif des victimes.

Un second procès pour Joël Le Scouarnec ?

Confronté à ces nouveaux faits, Joël Le Scouarnec pourrait reconnaître sa culpabilité. C'est ce qu'avait annoncé le chirurgien lors de procès. Il avait dit être prêt à reconnaitre les faits pour toutes ces nouvelles victimes non encore identifiées. Mais le processus pourrait être long, car l'instruction pour ces nouvelles affaires de violences sexuelles pourrait durer plusieurs années avant de conduire à un second procès. L'affaire Joël Le Scouarnec, qui a débuté avec son arrestation en 2017 après une plainte pour viol sur une très jeune voisine de six ans à Jonzac (Charente-Maritime), pourrait également se prolonger le temps que l'ensemble des victimes dont le nom est listé dans les journaux intimes du chirurgien soit identifié. Après l'arrestation, l'enquête avait permis de mettre la main sur les journaux de Joël Le Scouarnec.