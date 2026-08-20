Centre équestre de Najac : que sait-on de la mort d'une enfant de 12 ans, tombée de poney ?

Une adolescente de 12 ans est décédée au début du mois d'août après avoir fait une chute lors d'une balade à poney organisée par le centre équestre de Najac dans l'Aveyron.

Une balade à cheval a tourné au drame. Dans l'après-midi du 7 août dernier, une adolescente âgée de 12 ans est décédée après chuté de sa monture. Deux autres enfants, âgés de 7 et 10 ans ont été blessés lors de la même sortie équestre. Les faits se sont déroulés lors d'une balade organisée par la prestataire du centre équestre du village vacance VVF de Najac, dans l'Aveyron. Trois poneys se sont emballés et ont entraîné la chute de leur cavalier d'après le déroulé des faits rapportés par France 3 ce jeudi 20 août.

Une enquête judiciaire a été ouverte après la mort de l'adolescente de 12 ans et les blessures des deux autres enfants. L'enquête a été ouverte contre X pour "blessures et homicide involontaires".

Au lendemain de l'accident, le centre équestre a été contrôlé par un agent du Service départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport (SDJES). Un service qui dépend de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN). L'agent avait conclu que la carrière n'était pas conforme et en conséquences la préfecture de l'Aveyron avait prononcé la fermeture de la carrière du centre équestre. L'autorité précise que la fermeture est en vigueur "pour une durée illimitée et vaut à compter de la date de réception de la notification du présent arrêté" et qu'elle prendra fin "après réalisation par l'exploitant des mises en conformité exigées et contrôle des installations par les services compétents". Une réouverture du centre équestre est donc possible prochainement. Toutefois, une réouverture de la carrière avant la mise en conformité exposerait le centre aux sanctions prévues par l'article L322-4 du Code de sport.

Avant l'accident, le centre équestre proposait des promenades à dos de poney, de jument ou de cheval, des promenades en calèche ou encore de la médiation équine avec les treize équidés de la structure.