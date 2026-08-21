Thusis, en Suisse : les images de l'incendie, cinq personnes disparues

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Thusis en Suisse. Huit blessés et cinq disparus sont à déplorer.

Dans le canton de Grisons en Suisse, à Thusis, un immeuble a pris feu. Une centaine de pompiers ont été mobilisés dans la nuit et des opérations sont encore en cours ce vendredi 21 août. Un restaurant et des appartements ont été "entièrement brûlés", selon la police cantonale des Grisons dans un communiqué.

Les dégâts sont donc importants et les victimes nombreuses. Sur les quatorze personnes ayant réussi à sortir du bâtiment, huit ont été blessées, dont deux grièvement. Elles ont reçu des soins d'urgence puis ont été transportées à l'hôpital. Cinq personnes sont, par ailleurs, portées disparues, a annoncé la police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu. Il serait parti du deuxième étage. Sur les photos de la police, on voit d'impressionnantes flammes s'échapper par les fenêtres. Un important nuage de fumée est aussi visible au-dessus de la bâtisse.

Letzte Nacht kam es in Thusis zu einem Grossbrand fünf Personen werden vermisst.https://t.co/vsVxyIGnos pic.twitter.com/fjSppnLy8a — Kantonspolizei GR (@KapoGR) August 21, 2026

Lors de l'évacuation, il a été nécessaire d'ouvrir le toit à l'aide d'une grue car la cage d'escalier s'est effondrée. Une équipe d'entraide a été déployée pour apporter son soutien aux sinistrés et à leurs familles. La commune gère l'hébergement et les repas des victimes.