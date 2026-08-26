Cycliste poignardé à Paris : ce que l'on sait de l'agression et de la victime

Un homme, qui circulait à Paris mardi 25 août, a reçu un coup de couteau après un accrochage avec un automobiliste. L'agresseur a été interpellé.

Un drame d'une extrême violence s'est produit en plein cœur de la capitale mardi 25 août. L'agression est survenue en fin d'après-midi dans le neuvième arrondissement de Paris, à la suite d'un banal différend de circulation. Les faits se sont déroulés rue de Sèze, une artère commerçante située à proximité immédiate de la place de la Madeleine et de l'Opéra Garnier. Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, rapportés par Le Figaro et Le Parisien, l'incident est né d'un accrochage léger ou d'un refus de priorité entre le conducteur d'une voiture et un usager à vélo.

Une dispute verbale a très rapidement éclaté entre les deux hommes. Souhaitant mettre fin à l'échange, l'automobiliste a tenté de redémarrer son véhicule pour quitter les lieux. Le cycliste s'est alors interposé devant l'automobile afin de l'empêcher de partir avant la rédaction d'un constat ou l'arrivée des services de police.

Face à la persistance du cycliste, le conducteur aurait brandi une arme blanche et porté un coup violent à son interlocuteur. L'agresseur aurait aussitôt redémarré en trombe.

Atteint au cou, le cycliste s'est effondré sur la chaussée. Avertis en urgence, les sapeurs-pompiers de Paris et une équipe du SAMU sont arrivés rapidement sur place. Après avoir prodigué les soins de première intention pour stabiliser l'état de la victime, il a été évacué vers l'hôpital. Selon les informations communiquées par les services de police, son pronostic vital a été engagé lors de son admission. Le parquet de Paris a par la suite indiqué, ce mercredi matin, que si l'homme était en "urgence absolue avec une suspicion d’atteinte de la carotide", il est finalement sorti en fin d’après-midi, "avec un certificat médical initial faisant état de lésions peu profondes relevant 2 jours d’incapacité totale de travail".

L'automobiliste quant à lui été interpellé, indique Franceinfo. Le Parisien indique que la victime "serait âgé d’une vingtaine d’années" et qu’il était "livreur à vélo".

Le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête flagrante du chef de tentative d'homicide volontaire. Les investigations ont été confiées aux policiers spécialisés du premier district de police judiciaire (DPJ). Cette agression sauvage a suscité un vif émoi parmi les riverains. La mairie de Paris a fermement condamné cet "acte odieux" : "Ces actes de violence envers les cyclistes sont inadmissibles et se produisent encore trop souvent", a déploré Emmanuel Grégoire, appelant à ce que "la route et la rue" redeviennent "des espaces de respect et de sécurité pour toutes et tous".

Depuis des années, les associations de défense des cyclistes dénoncent une hausse des comportements agressifs et de la violence routière envers les usagers vulnérables. En octobre 2024, Paul Varry, cycliste de 27 ans avait été écrasé par un automobiliste au volant d'un SUV après une altercation dans le VIIIe arrondissement.

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