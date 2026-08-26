Sébastien Delogu : une altercation avec la police, quatre plaintes déposées et des versions contradictoires

Le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, est visé par trois plaintes pour "outrages" après une altercation avec des policiers survenue le lundi 24 août. L'élu a également porté plainte et a défendu une autre version des faits.

Des policiers ont déposé plainte contre Sébastien Delogu et le député LFI des Bouches-du-Rhône a porté plainte en retour. Au cœur de ces procédures : une altercation entre trois policiers et l'élu marseillais survenue le lundi 24 août 2026. Les faits se sont déroulés lors d'une intervention du Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC) pour interpeller le suspect d'un vol de montre de luxe signalé plus tôt dans la journée, d'après les informations de BFMTV.

La rencontre entre Sébastien Delogu et les agents de police a eu lieu devant l'immeuble où réside le député et où le suspect du vol était susceptible de se cacher. Les policiers ont tenté d'entrer dans le bâtiment, mais ont été empêchés par l'élu insoumis, c'est alors que le ton est monté. Si les deux parties s'accordent sur cette partie de l'histoire, elles avancent des versions différentes concernant certains détails. L'enquête de flagrance ouverte par le parquet de Marseille va devoir démêler le vrai du faux dans cette affaire.

Pour l'heure, aucune mesure n'a été prise contre Sébastien Delogu visé par trois plaintes pour "outrages sur personne dépositaire de l'autorité publique". L'élu, lui, a déposé plainte contre X pour "violences volontaires et faits commis par des personnes se présentant comme fonctionnaires de police". Il a également demandé la saisie de l'IGPN, la police des polices.

Ce que disent les policiers sur l'altercation avec Sébastien Delogu

Les trois policiers du SISTC indiquent que Sébastien Delogu, rencontré au pied de l'immeuble dans lequel ils voulaient rentrer pour interpeller un suspect, les a empêchés d'entrer dans le bâtiment. Selon eux, le député aurait également tenu des propos outrageants en traitant les agents de "trous du cul" et aurait déclaré : "La République, c'est moi". Cette phrase n'est pas sans rappeler la sortie de Jean-Luc Mélenchon en 2018 lors de la perquisition des locaux de LFI.

Ce que disent Sébastien Delogu et son avocat

Si trois policiers ont déposé plainte contre lui, Sébastien Delogu assure que l'altercation ne l'a opposé qu'à "un des trois policiers", souligne son avocat, Me Yonès Taguelmint, auprès de BFMTV. Le conseil de l'élu précise que, selon la version de son client, l'agent en question était "habillé en tenue de civil" et ne s'était pas identifié comme policier.

Sébastien Delogu a relaté sa version des faits dans une lettre adressée à la préfère de police des Bouches-du-Rhône et consultée par BFMTV. Il explique dans son courrier qu'alors qu'il rentrait chez lui, "un homme portant un sac à dos et une casquette, [lui étant] parfaitement inconnu, a tenté de pénétrer vigoureusement dans [l']immeuble, en plaçant son pied dans l'ouverture afin de [l]'empêcher de refermer la porte". L'élu dit alors avoir "demandé à ce monsieur son identité", précisant que ce dernier était "particulièrement agité". L'agent habillé en civil lui aurait indiqué qu'il appartenant à la police mais, toujours selon l'élu, ne lui aurait pas présenté de carte professionnel malgré la demande explicite du député.

Le ton serait monté à partir de cet instant d'après Sébastien Delogu qui décrit un policier "le provoquant avec mépris et agressivité". L'agent l'aurait qualifié de "merde" et aurait jugé "normal que tout le monde le déteste". "Je lui ai demandé une dernière fois de cesser de s'adresser à moi de cette manière. Il a alors appuyé son poing fermé contre ma poitrine et exercé une poussée violente. À ce moment-là, excédé par cette violence verbale et physique, je me suis dirigé vers l'ascenseur, y suis entré et suis monté à mon étage", poursuit le député marseillais dans sa lettre. L'avocat du député ajoute que son client reconnaît avoir manifesté son agacement, mais nie fermement avoir affirmé "La République, c'est moi".

L'altercation se serait prolongée et aurait rapidement fini à l'étage de l'immeuble d'après Sébastien Delogu. Les policiers seraient montés au même étage que lui pour retrouver leur suspect et "l'un d'eux s'est dirigé vers mon logement et a refermé violemment la porte sur moi, avec une force telle que j'ai craint d'être blessé", déclare le parlementaire dans son courrier.

Des éléments pour vérifier les différents versions

Qui dit vrai dans cette affaire ? Aucun témoignage de personnes ayant assisté à la scène n'a été rapporté aux médias pour l'heure. BFMTV indique cependant posséder une vidéo de l'altercation durant 30 secondes dans laquelle on entendrait un des policiers traiter le député de "trou du cul". La vidéo ne permet toutefois pas de connaître les mots échangés avant et après.

Un autre vidéo pourrait permettre à l'enquête de retracer le déroulé de l'altercation : l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance de l'immeuble. Sébastien Delogu a demandé au gestionnaire du bâtiment de conserver les bandes couvrant les faits.