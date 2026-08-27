Caen : un homme fonce dans la foule tuant deux personnes, qui est le suspect, un Russe de 26 ans ?

Ce mercredi 26 août au soir, un homme a foncé avec sa voiture sur des piétons près de la gare de Caen. Une dizaine de victimes sont dénombrées, dont deux morts.

La situation a dégénéré après une altercation, tournant à la bagarre, près de la gare de Caen entre un groupe de personnes, ce mercredi 26 août. Vers 22H15, un homme a "délibérément" foncé sur le groupe avec son véhicule. Le dernier bilan fait état de deux morts et de 9 blessés, dont certains en urgence absolue selon BFMTV. L'un des deux, âgé de 28 ans, est décédé des suites de ses blessures dans la nuit alors que l'autre, trentenaire, est mort sur place. "Une voiture a délibérément foncé sur des piétons qui étaient sur la voie publique en face de la gare", a confirmé le préfet du Calvados, David Clavière.

"Ils étaient tous assis sur le banc dans l'arrêt de bus. La voiture est arrivée par l'autre côté à pleine vitesse et il a écrasé tout le monde, tous les gens qui étaient assis sur le banc", a raconté un témoin. La voiture aurait emprunté une voie réservée aux transports en commun. Les victimes sont de nationalités différentes : française, bangladaise, égyptienne et afghane. Elles ont entre 17 et 36 ans. Il s'agirait uniquement d'hommes. "C'est plutôt des jeunes gars qui étaient là. Ils sont là tous les soirs près des abris de bus et du tramway", a assuré un témoin auprès de Ouest-France.

Un ressortissant russe de 26 ans interpellé

Peu après, un homme soupçonné des faits a été interpellé à Ouistreham et placé en garde à vue pour assassinat, tentative d'assassinat et violences avec arme. Il avait pris la fuite après avoir percuté les piétons, mais sa voiture a été repérée et suivie avec les caméras de la ville. Le suspect, Ibrahim I. , serait un ressortissant russe d’origine tchétchène et est connu des services de police "uniquement pour des délits routiers", a avancé le préfet. Il est âgé de 26 ans. Une enquête a été ouverte et toute motivation terroriste a pour le moment été écartée : celle d'une vengeance semble davantage se dessiner. Entendu par les autorités, il avance "avoir fait l’objet d’une agression face à la gare de Caen plus tôt dans la soirée", a rapporté le procureur. Selon des témoignages, il serait ensuite revenu en voiture et, après un premier passage de repérage, aurait foncé sur ceux avec qui il avait eu un différend.

"C'est un drame absolu, dans des circonstances qui restent encore à déterminer", a réagi dans la matinée, jeudi 27 août, sur ICI Normandie le maire de Caen, Aristide Olivier. Le quartier de la gare est "un quartier sur lequel nous avions des alertes déjà depuis plusieurs mois et sur lequel nous intervenons déjà très régulièrement, même quotidiennement, pour faire face aux difficultés, notamment de trafic", a aussi rappelé l'élu.

Dernières mises à jour

11:45 - Des précisions sur le déroulé des faits Selon les différents témoignages, le suspect a été pris à partie dans la soirée par un groupe d'individus, avance une source policière à France Télévisions. Il serait ensuite revenu sur place avec sa voiture. Après un premier passage de repérage, il a foncé sur les individus avec lesquels il avait eu un différend qui se trouvaient au niveau des abribus. Le suspect a ensuite pris la fuite. 11:10 - L'identité des victimes dévoilée De nouvelles informations sont tombées sur les deux victimes décédées durant le drame. France 3 Normandie a avancé que la personne décédée sur place se nomme Mohamed A, né en Afghanistan, et âgé de 36 ans. L'autre victime serait Mohammad Y., un Soudanais de 28 ans. 10:55 - Une tentative pour se débarrasser de la voiture Le suspect a pris la fuite après avoir percuté les piétons. Avant d'être interpellé à Ouistream, il aurait tenté de couler la voiture, selon les informations de Ouest-France. A hauteur de la commune d'Amfreville, il a tenté de se débarrasser dans le fleuve Orne de son Audi A4 noire. Mais elle ne s'est pas complètement enfoncée. Il a continué son chemin à pied avant d'être arrêté à 23h15. La voiture a été analysée, mais rien de suspect n'a été détecté : elle portait surtout des traces de choc. 10:20 - Des victimes de 17 à 36 ans Le groupe de personnes percuté était âgé de 17 à 36 ans : il se trouvait au niveau d'un abri de bus devant la gare, a confirmé le procureur de la République dans un communiqué. Il a ajouté qu'un homme est décédé sur place. Il était âgé d'une trentaine d'années. La deuxième personne qui a perdu la vie avait 28 ans et est morte dans la nuit au CHU de Caen. Une dizaine d'hommes ont été blessés dont certains grièvement. 10:10 - Qui est le suspect ? Le profil du suspect se précise : il s'agirait d'un ressortissant russe d'origine tchétchène de 26 ans. Il est en situation régulière et son casier judiciaire est vierge. Seuls méfaits relevés : des infractions routières. Il a livré sa version des faits à la police : Selon ses premières déclarations, il aurait été agressé face à la gare de Caen plus tôt dans la soirée.

A Caen, une voiture a foncé sur des piétons suite à une altercation. Plusieurs victimes sont à déplorer et une enquête est ouverte.