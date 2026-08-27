Médréac : un père fait un malaise fatal au domicile de son fils retrouvé mort

Deux personnes ont été retrouvées mortes à Médréac, mardi 25 août. L'enquête écarte pour l'heure la piste criminelle.

Mardi 25 août 2026, dans la commune de Médréac, située à l'ouest de Rennes en Ille-et-Vilaine, deux personnes ont été retrouvées mortes dans un domicile privé. Selon les premiers éléments établis par les autorités, rapportés par Le Télégramme, il s'agirait d'un fils et d'un père, tous les deux retrouvés décédés.

Les faits tels qu'ils sont décrits se sont déroulés aux alentours de 20h30. Un homme âgé de plus de 80 ans s'est rendu dans une habitation de la commune où résidait son fils, âgé de 42 ans. En pénétrant à l'intérieur du logement, l'octogénaire se serait trouvé confronté au corps sans vie de son enfant.

Selon Le Télégramme de Brest, le père aurait immédiatement été victime d'un malaise cardiaque foudroyant. Alertés dans l'urgence, les services de secours se sont rapidement rendus sur les lieux. Malgré la prise en charge d'urgence dispensée par les sapeurs-pompiers et le SAMU, les secouristes n'ont pas réussi à réanimer l'homme, dont le décès a été constaté sur place.

À la suite des premières constatations d'usage, les dépouilles du père et du fils ont été transportées à l'Institut médico-légal de Rennes. Des autopsies et des examens médicaux complémentaires doivent y être réalisés dans les prochains jours. Ces procédures ont pour objectif de déterminer avec certitude les causes médicales de la mort du quadragénaire et de confirmer le lien direct entre le choc émotionnel subi et l'arrêt cardiaque du père.

Afin de faire la lumière sur la chronologie exacte de ce double décès, une procédure judiciaire a été ouverte. La conduite des investigations a été confiée aux militaires de la brigade de gendarmerie de Montauban-de-Bretagne. Contacté par le journal régional sur l'avancée du dossier, le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, a apporté des précisions officielles quant aux premiers résultats des constatations effectuées par les enquêteurs. Le magistrat a indiqué qu'"à ce stade, aucun élément suspect n'est relevé dans la découverte de ces deux personnes décédées".

En l'état actuel des investigations, la piste criminelle ou l'hypothèse de l'intervention d'un tiers ne sont pas retenues par les forces de l'ordre. Les vérifications d'usage se poursuivent pour clore le dossier.