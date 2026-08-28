Mort d'Émile Soleil : "La piste intrafamiliale est toujours sur la table", l'enquête continue

L'enquête sur la mort d'Émile se poursuit. Alors que la première campagne de prélèvements d'ADN n'a rien donné, d'autres pourraient être menées. La piste intrafamiliale n'a par ailleurs pas encore pu être écartée.

Trois ans après la disparition du petit Émile survenue le 8 juillet 2023, les enquêtes font face à un nouvel échec. Comme le rapporte BFMTV, la première vague de prélèvements ADN menée en début d'année auprès de résidents du Haut-Vernet, où a disparu l'enfant de deux ans et demi, de visiteurs présents dans les environs de ce hameau situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, mais aussi de proches, connaissances ou amis de la famille d'Émile, n'a rien donné.

Alors que 106 ADN avaient été récoltés afin de retrouver le ou les propriétaires de deux traces prélevées sur les chaussures et le maillot portés par Émile Soleil au moment de sa disparition, aucune d'entre elles ne s'est avérée correspondre. Or, la découverte des propriétaires de ces ADN pourrait permettre à l'enquête de faire un grand pas en avant. Et pour cause, les effets personnels sur lesquels elles se trouvaient ont été retrouvés à environ 150 mètres du crâne de l'enfant fin mars 2024. Ces ADN pourraient ainsi appartenir à des personnes susceptibles d'avoir été en contact direct avec le petit Émile ou son corps, entre sa disparition en juillet 2023 et sa découverte neuf mois plus tard.

Pourquoi la recherche des propriétaires des ADN est cruciale ?

Pour autant, cet échec ne signerait pas la fin des recherches. D'après Le Parisien, au moment du lancement de la première campagne massive de prélèvements d'ADN, magistrats et gendarmes avaient en tête un périmètre plus large qui comprenait près de 800 personnes localisées dans les alentours au moment du drame le 8 juillet 2023. Pour le quotidien de la capitale, il apparaît donc plausible que de nouvelles vagues de prélèvements puissent avoir lieu dans les mois à venir.

Bien que ce travail de recherche soit chronophage, coûteux et pas forcément d'une grande efficacité, un connaisseur du dossier explique au Parisien qu'il reste plus que nécessaire. "Imaginez si la justice renvoie un jour un ou des accusés devant une cour d'assises sans que tout ait été fait pour retrouver les propriétaires de ces traces ADN ! La défense s'engouffrerait immédiatement dans la brèche."

Deux certitudes dans l'enquête sur la mort d'Émile

En parallèle, le lieu dans lequel le corps de l'enfant aurait séjourné, puisqu'il est acquis que le corps de l'enfant a été déplacé, est également recherché. Les enquêteurs avaient pu constater un contact entre le crâne d'Émile et des volailles et chauves-souris, laissant imaginer que la dépouille de l'enfant ait pu être entreposée un temps dans un poulailler ou une grange. Cette piste doit encore être creusée.

Et ce n'est pas la seule puisqu'à BFMTV, une source proche de l'enquête révèle que "la piste intrafamiliale est toujours sur la table". Et de renchérir : "Il y a encore des investigations en cours, le dossier n'est pas froid. Ce n'est pas terminé." À ce stade, deux certitudes seulement : le petit Émile a bien été victime d'un traumatisme facial violent "causé par un tiers" et son corps a bien été déplacé.