Une jeune femme tuée, cinq blessés, traque policière : ce que l'on sait de la fusillade dans une rave party en Suisse

Une personne est décédée et cinq autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche 30 août dans une fusillade lors d'une rave party à Aarau, en Suisse. Un important dispositif de forces de l'ordre est mis en place pour rechercher le ou les tireurs.

La scène musicale suisse a été endeuillée dans la nuit de samedi au dimanche 30 août. Une jeune femme de 22 ans a été tuée et cinq personnes âgées de 24 à 27 ans ont été blessées, dont certaines grièvement, lors d'une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Aarau, petite ville à l'ouest de Zurich. Le drame s'est produit vers 2h30 du matin sur le site de l'hippodrome du Schachen, alors que s'achevait la septième édition d'une rave party, indique le Temps.

L'événement techno, qui avait débuté samedi après-midi, rassemblait entre 3 000 et 3 500 participants au bord de la rivière de l'Aar. Selon les premiers témoignages et la police cantonale, plusieurs coups de feu tirés en rafale ont retenti au sein de la foule qui se dirigeait vers la sortie. De nombreux fêtards ont initialement confondu les détonations avec des feux d'artifice.

Chasse à l'homme transfrontalière et périmètre bouclé

"Les mobiles éventuels ainsi que les circonstances exactes de l'acte restent à éclaircir", a annoncé la police du canton d'Argovie sur le réseau social X. "Pour le moment, nous n'avons aucune information certaine concernant les auteurs. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une seule personne ou de plusieurs, ni s'ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule ou à pied", a précisé le porte-parole de la police Bernhard Graser.

Le ou les auteurs des tirs sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Des barrages armés ont été établis à travers le canton et sur les axes autoroutiers. La police allemande participe également aux recherches, la frontière se trouvant à moins de 20 kilomètres du lieu des faits. Même si les autorités n'écartent pas l'hypothèse que les fugitifs aient déjà quitté le secteur, un vaste périmètre de sécurité englobant l'hippodrome et les complexes sportifs voisins reste totalement interdit au public. Les enquêteurs travaillent désormais à identifier l'arme utilisée et à éclaircir les mobiles précis de l'attaque.