Naufrage d'un chalutier français dans la Manche : trois survivants, deux marins portés disparus

Drame en mer : un chalutier français a coulé samedi 29 août au large de Plymouth. Trois marins ont été secourus, mais deux membres d'équipage restent introuvables. Un vaste dispositif de recherche est déployé.

Un chalutier français immatriculé à Saint-Brieuc, le Maranello, a coulé au large de la ville côtière britannique de Plymouth, le samedi 29 août en fin de journée. Le navire de pêche a émis un signal de détresse à la suite d'un problème technique lié à son engin de pêche, avant de sombrer rapidement vers les abysses, indique BFMTV.

Sur les cinq membres d'équipage présents à bord, trois marins ont pu être rapidement secourus par un autre pêcheur briochin qui naviguait à proximité. L'un des survivants, blessé, a été évacué par hélicoptère vers un hôpital anglais, tandis que ses deux collègues ont été conduits au port de Plymouth pour y être pris en charge.

Deux marins sont toujours portés disparus

Deux marins demeurent portés disparus. Un vaste dispositif de secours, coordonné par les garde-côtes britanniques, a été déployé dans la zone du naufrage et s'est poursuivi tout au long de la nuit et de la journée de dimanche.

Les opérations mobilisent des moyens aériens et nautiques importants, dont le Falcon 50 de la Marine nationale française, deux vedettes de sauvetage et deux avions britanniques. Plusieurs navires de pêche locaux et un bâtiment de la Marine nationale participent également aux recherches.