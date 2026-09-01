Tuerie de Chevaline : un pas vers l'identification du suspect ? Une arme retrouvée dans le lac d'Annecy

Quatorze ans après le quadruple meurtre de Chevaline, en Haute-Savoie, un pistolet pouvant correspondre à l'arme du crime a été retrouvé dans le lac d'Annecy en août 2026.

Un rebondissement dans l'affaire de la tuerie de Chevaline 14 ans après les faits. Un pistolet pouvant correspondre à l'arme du crime utilisée pour abattre quatre personnes dans la commune de Haute-Savoie en 2012 a été retrouvé le 20 août 2026 dans le lac d'Annecy. Le Pôle Cold case du parquet de Nanterre (PCSNE) a confirmé l'information, d'abord rapportée par Marianne, à l'AFP le lundi 31 août.

Ce sont des touristes britanniques se baignant dans le lac qui ont remonté un Luger P06 d'après les précisions de Marianne. Ce modèle d'arme à feu pourrait être celui utilisé par le suspect de la tuerie de Chevaline, lequel n'a toujours pas été identifié. Une expertise révélée par RTL en 2024 concluait que le Luger utilisé par le tireur appartient à une série de 940 pistolets fabriqués en Suisse en 1935.

Il est toutefois trop tôt pour affirmer qu'il s'agit de l'arme du crime. Les enquêteurs et la police scientifiques doivent analyser le pistolet, notamment étudier son calibre, pour le comparer aux données balistiques de l'affaire et savoir s'il s'agit bien de l'arme du crime. Les analyses s'annoncent toutefois complexes puisque l'arme a été immergée dans l'eau pendant une durée inconnue et qu'une telle immersion est susceptible d'avoir endommagé des éléments clefs, d'autant plus si l'arme se trouvait dans l'eau depuis 14 ans.

Les analyses vont être menées jusqu'au bout après ce rebondissement inattendu, mais une source proche du dossier confie à RTL que la découverte d'une arme Luger dans le lac d'Annecy relève plus d'une coïncidence que d'une avancée dans l'enquête qui a été reprise par le PCSNE en 2022.

De l'ADN du suspect de la tuerie de Chevaline peut-il être retrouvé sur l'arme ?

La découverte de cette arme représente toutefois un espoir pour les enquêteurs. Si le pistolet est bien celui ayant servi à la tuerie de Chevaline, les enquêteurs pourraient rechercher des éléments permettant l'identification d'un suspect, notamment des traces ADN. L'ADN peut rester longtemps sur un objet, mais sa bonne conservation, et donc son utilisation par les enquêteurs, dépend de l'environnement dans lequel il se trouve. L'ADN peut résister à l'eau, mais à certaines conditions. Une eau stagnante comme celle d'un lac permet une meilleure conservation de l'ADN qu'une eau concernée par les courants et une eau froide et sombre préserve mieux les traces ADN qu'une eau plus chaude. L'eau du lac d'Annecy, où l'arme a été retrouvée, pourrait donc ne pas avoir détruit toutes les traces.

Reste que la découverte d'un ADN dépend aussi, et surtout, du type de traces laissées. Si l'ADN est contenu dans une tache de sang séché ou de sperme, les protéines servent de barrière protectrice retenant l'ADN sur l'objet, mais "l'ADN de contact", celui que l'on retrouve plus fréquemment sur les armes, est beaucoup plus vulnérable et peut être endommagé par l'eau, explique le site police-scientifique.com. Cet ADN de contact tient souvent à des cellules de peau morte laissées en touchant un objet ou à des petites particules laissées par des projections de salive ou de sueur. L'obtention d'éléments permettant de se rapprocher de l'identité du tireur n'est donc pas assurée.

La tuerie de Chevaline est une des affaires criminelles françaises non-résolues les plus connues. Le 5 septembre 2012, quatre personnes sont tuées par balles sur une route forestière située près de Chevaline, en Haute-Savoie. Les victimes sont trois membres d'une famille de touristes britanniques d'origine irakienne et un cycliste français. Les enquêteurs n'ont jamais identifié l'auteur de la tuerie, ni son mobile, malgré une enquête menée à l'internationale. 14 après les faits, le PCSNE poursuit les investigations.