Accident de bouée tractée à Saint-Cyprien : ce que l'on sait du drame

Un accident de bouée tractée par un bateau a coûté la vie à deux personnes et grièvement blessé une troisième, ce mardi 1er septembre, dans les Pyrénées-Orientales.

Drame à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, ce mardi 1er septembre 2026. Un terrible accident de bouée nautique s'est produit au large de la plage des Capellans, dans la matinée, à proximité du poste numéro 4, indique L'indépendant. D'après le quotidien régional, l'incident a fait au moins sept victimes.

Parmi elles, le procureur de la République de Perpignan, Jérôme Bourrier, a annoncé au moins deux morts en début d'après-midi. Mais selon L'Indépendant, il y aurait une troisième personne qui aurait été grièvement blessée, ainsi que quatre blessés légers. Le parquet a fait savoir que la brigade nautique et la brigade de recherches maritimes de Marseille avaient été saisies.

Le conducteur du bateau éjecté, la bouée percutée

Vendredi matin, tout semblait plutôt habituel sur la plage de Saint-Cyprien. Alors que l'été semble jouer les prolongations en ce début septembre, un bateau moteur tirant plusieurs personnes sur une bouée gonflable s'est lancé en mer. Mais la sortie a viré au cauchemar lorsque, vers 11 heures, le bateau est entré en collision avec la bouée qu'il tirait lui-même. Il semble que le pilote du bateau ait été, pour une raison qui reste à déterminer, éjecté du navire.

Âgé de 31 ans, le conducteur est décédé. La deuxième personne tuée dans l'accident est l'une des passagères de la bouée, relaie ActuPerpignan. Elle était âgée de 29 ans. Le blessé grave est aussi un passager de la bouée. Selon BFMTV, il aurait été grièvement touché à la jambe et au bras. D'après ActuPerpignan, les quatre autres passagers de la bouée auraient été pris en charge en état de choc.

L'Indépendant rapporte qu'une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place après l'incident. Parmi les effectifs, des gendarmes de la brigade nautique de Saint-Cyprien ainsi qu'une équipe de sauveteurs aquatiques. À noter que les sauveteurs et les vacanciers présents sur place peuvent aussi se rendre à la cellule psychologique qui a été ouverte.