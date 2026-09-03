Corps retrouvés à Gy, en Haute-Saône : une famille tuée par arme à feu, une piste privilégiée

Quatre corps ont été retrouvés à Gy, en Haute-Saône. Il s'agit d'un homme, une femme et deux enfants issus d'une même famille et tués par arme à feu.

Dans la commune de Gy, en Haute-Saône, quatre corps ont été retrouvés dans la soirée de ce mercredi 2 septembre. Ils ont été découverts vers 20h : l'un se trouvait dans une voiture et les autres dans un mobil-home situé dans les hauteurs de la ville, sur un terrain abritant des caravanes. Il s'agit de membres d'une même famille.

Parmi les victimes se trouvent deux petits garçons de six et neuf ans. Leur père est également décédé ainsi qu'une femme plus âgée, mais dont le lien n'est pas encore précisément établi. Il pourrait s'agir de la belle-mère du père, a dévoilé l'Est Républicain. Selon les informations du média, les victimes auraient été tuées par arme à feu. La piste du drame familial est alors privilégiée. L'homme aurait tiré avec un fusil sur ses proches, avant de retourner l'arme contre lui.

Un couple en plein divorce

Des techniciens en identification criminelle ont été débauchés sur place ainsi que 50 gendarmes et 30 pompiers. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Les circonstances du drame familial restent à préciser. "Il s'agit d'un couple en instance de divorce, qui était en train de construire une maison", a précisé une source officielle auprès de l'AFP. Elle a ajouté que le père de famille appartenait à la communauté des gens du voyage.

Ce dernier aurait même appelé un proche pour lui annoncer qu'il avait tué ses deux enfants et son ex-belle-mère en représailles de sa séparation récente, selon une source proche de l'enquête à RTL. Le père posséderait 110 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, notamment pour vols aggravés et recel. Après le drame, une cellule psychologique a été mise en place dans la commune d'un millier d'habitants ce jeudi matin.