Disparition d'Aude Fagot dans le Doubs : une piste sur les causes de sa mort, le meurtre exclu à ce stade

Aude Fagot n'avait plus donné signe de vie depuis fin mai. Le corps de l'infirmière de 44 ans est bien celui retrouvé le 23 août en forêt de Baulmes, en Suisse.

Domiciliée à Jougne, dans le Doubs, à proximité de la frontière Suisse, Aude Fagot avait disparu peu après 16 heures le 31 mai 2026, rappelle France 3. L'infirmière de 44 ans avait été vue pour la dernière fois en train de quitter son domicile du Haut-Doubs. Son père avait finalement alerté les autorités, le 2 juin, inquiet d'être sans nouvelles. La mobilisation des gendarmes avait conduit à retrouver la voiture d'Aude Fagot le 4 juin. Si le véhicule était vide, son emplacement, dans la forêt de Jougne, près de la frontière suisse, avait aiguillé les enquêteurs sur la piste à suivre.

Ce jeudi 3 septembre, le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, a finalement mis fin au suspense en annonçant la mauvaise nouvelle. Le corps retrouvé "pendu" le 23 août dernier par "des promeneurs" dans le bois de Baulmes est bien celui d'Aude Fagot. Dans son communiqué, le procureur de la République précise que le corps a été retrouvé dans un lieu particulièrement isolé, "dépourvu de chemins d'accès".

Une mort par pendaison ?

Très rapidement, les enquêteurs ont estimé que le corps était celui d'Aude Fagot, en raison de la présence d'un "tatouage sur le cou semblable à celui que portait" la disparue. Une théorie que l'expertise ADN, réalisée le 28 août, a depuis confirmée. Une autopsie a, elle, été réalisée le 26 août. Ses "conclusions tendent à une mort par pendaison et ne mettent pas en évidence l'intervention d'un tiers", précise le parquet, qui annonce que "des examens complémentaires ont été demandés par les autorités suisses" mais que "les résultats ne sont pas encore connus", rapporte L'Est Républicain.

Alors qu'une information judiciaire avait été ouverte pour "enlèvement et séquestration", le juge d'instruction de Besançon responsable du dossier Aude Fagot va à présent collaborer avec les magistrats suisses afin de clore la procédure, précise le quotidien régional. Pour rappel, plusieurs battues avaient été organisées et de nombreux moyens déployés depuis la disparition d'Aude Fagot afin de la retrouver. Sans succès. À noter également que l'annonce de la mort d'Aude Fagot survient quelques jours à peine après la découverte d'un autre corps qui pourrait, lui, appartenir à Sonia Vacheret, une enseignante de Besançon de 54 ans portée disparue depuis le 9 mai dernier. Dans cette affaire aussi, il semblerait qu'il s'agisse d'un suicide. C'est en tout cas la thèse actuellement privilégiée par les enquêteurs.