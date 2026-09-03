Fillette tuée dans un camping en Moselle : son père à l'origine de l'accident, ce qu'il s'est passé

Une fillette de 18 mois est décédée après avoir été écrasée par son père dans un camping, en Moselle. Ce que l'on sait des circonstances du drame.

Drame à Grostenquin, en Moselle. Une fillette âgée de 18 mois est décédée ce mercredi 3 septembre. L'enfant venait d'arriver avec sa famille au camping Capfun de la Tensch lorsque, sur les coups de 14h15, elle s'est faite écraser par le véhicule familial que manœuvrait son propre père. Comme le rapporte Ici, la famille résidant près de Stuttgart, en Allemagne, était venue passer quelques jours de congés avec ses quatre enfants. Âgés d'une quarantaine d'années, les parents, à qui l'on avait donné un premier bungalow, ont demandé à en changer.

Et c'est justement au moment où le père est monté dans son véhicule, un SUV, pour se rapprocher du second emplacement que les enfants, alors seuls, la mère étant encore à l'intérieur du premier bungalow, auraient brusquement décidé de se diriger vers le véhicule. "L'enfant avait d'abord été tenue à l'écart avec ses frères (7 ans et des jumeaux de 4 ans) de la voiture, mais la petite bande s'est finalement inopinément rapprochée et la collision s'est produite dans des circonstances fortuites", rapporte le parquet de Sarreguemines dans son communiqué.

Une cellule de soutien psychologique mise en place

Rapidement, de nombreux secours, dont les pompiers de Morhange et d'Albestroff ou encore le Smur de Forbach, comme le relaie Le Républicain lorrain, ont été envoyés au camping. En vain. La fillette était déjà morte. Selon le parquet de Sarreguemines, à leur arrivée sur les lieux du drame, les gendarmes ont procédé à des dépistages toxicologiques et d'alcoolémie sur le père de l'enfant décédée. Des tests "qui se sont révélés négatifs", précise le parquet.

Une enquête de la brigade de Grostenquin a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances du drame. Le père de famille, âgée de 45 ans, devait être auditionné, rapportaient les médias locaux mercredi soir. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place pour la famille de la victime, dont les autres enfants ont donc assisté, aux premières loges, à l'accident mortel.