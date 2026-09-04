Un homme tire sur un couple dans le Finistère : ce que l'on sait des raisons du drame de Plourin-lès-Morlaix

Quartier pavillonnaire bouclé, voisine tuée... Plourin-lès-Morlaix, dans le Finistère, a été le théâtre d'un véritable drame ce vendredi. On fait le point.

Un homme a tiré sur une femme et son compagnon ce vendredi 4 septembre 2026 en début d'après-midi, à Plourin-lès-Morlaix, dans le Finistère. La scène s'est déroulée dans un quartier pavillonnaire, relaie Ouest-France. Des détonations ont retenti en début d'après-midi, vers 14 heures. Le procureur de de Brest a depuis confirmé qu'un homme armé avait tué sa voisine de 60 ans et blessé le compagnon de celle-ci, âgée d'environ 55 ans.

Rapidement alertés après trois détonations rapportées par les voisins, les gendarmes et secours sont intervenus en urgence dans le quartier. Dans cette petite commune de 4 500 âmes, pas moins de deux quartiers ont dû être totalement confinés le temps que les lieux soient sécurisés par le GIGN et les forces de l'ordre. Des démineurs ont même dû intervenir, une forte odeur d'essence ayant été détectée. Tout risque écarté, les enquêteurs ont pu intervenir sur la scène de crime où ils ont découvert la première victime, décédée, puis son compagnon, blessé, et enfin le forcené, "inanimé et armé", rapporte Le Télégramme.

Une enquête pour meurtre et tentative de meurtre

Au moment de sa découverte par les forces de l'ordre, le forcené, un certain Christophe S. âgé de 64 ans, se trouvait alors lui-même dans un état critique. Selon les informations relayées par franceinfo, il semblerait que cet individu se soit tiré dessus. Dans la soirée, le procureur de la République de Brest a fait savoir que le forcené avait dû être héliporté en urgence vers l'hôpital de la Cavale Blanche, à Brest. Il se trouvait alors dans un état "très critique", précisait-il.

Le procureur Stéphane Kellenberger a par la suite expliqué que l'individu présentait "une blessure au niveau de la tête" ce qui laissait "supposer de sa part une tentative de suicide (possiblement en lien avec le troisième tir rapporté)". Concernant les autres victimes, le procureur a précisé que le compagnon de la voisine était "hors de danger", mais tout de même "sérieusement atteint".

Une enquête en flagrance pour "meurtre" et "tentative de meurtre" a été ouverte, a également annoncé le parquet. Pour le moment, précise Le Télégramme, rien ne permet de comprendre ce qu'il a pu se passer. On ignore tout des motivations du forcené. S'agissait-il d'un coup de folie ou l'individu avait-il un différend avec ses voisins ? L'enquête devra faire toute la lumière sur cette affaire.