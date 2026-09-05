Incendie à Puilaurens : le feu pas fixé, plus de 200 hectares ravagés... Ce que l'on sait de la situation dans l'Aude

Dans le département de l'Aude, l'incendie qui s'est déclaré vendredi à Puilaurens n'est toujours pas fixé. Le point sur la situation.

Un feu de forêt s'est déclaré à Puilaurens, dans l'Aude, vendredi 4 septembre 2026. La situation est toujours sous étroite surveillance puisque l'incendie n'est pas fixé et reste d'ailleurs toujours actif ce samedi, "malgré des conditions plus favorables" la nuit dernière, selon la préfecture. Les flammes ont ravagé à ce stade 225 hectares. L'inquiétude autour de ce feu est forte en raison de la météo dans l'Aude, notamment à cause des températures élevées. Le département est d'ailleurs ce samedi en vigilance orange canicule et en risque élevé aux feux de forêt.

"La journée va être extrêmement sensible", résume le Service départemental d'incendie et de secours de l'Aude (Sdis 11) d'après France 3 Régions. La préfecture met en avant des conditions météorologiques "plutôt défavorables" dans la lutte contre les flammes. D'importants moyens de pompiers sont actuellement mobilisés sur place. 350 soldats du feu sont présents. Ils sont originaires "de l'Aude et d'autres départements", souligne également la préfecture de l'Aude. Lors des opérations menées contre ce feu, deux pompiers ont été légèrement blessés, selon ICI (anciennement France Bleu).

Ce que l'on sait des moyens aériens déployés contre ce feu, des personnes évacuées

Des moyens aériens sont aussi mobilisés contre cet incendie dans l'Aude. Il y a un DASH et un hélicoptère bombardier d'eau. Les 32 habitants du hameau de Lavagnac ont été évacués par précaution vendredi, mais ces personnes peuvent désormais rentrer chez elles. Le château de Puilaurens a également fait l'objet d'une procédure d'évacuation. La circulation dans le secteur est perturbée à cause de cet incendie. La RD117 reste coupée du rond-point de l'Ours de Quillan au hameau de La Pradelle. La préfecture appelle à éviter le secteur afin d'aider les secours à intervenir. Elle demande aussi à la population de suivre attentivement les consignes des pompiers et des gendarmes.