Une fuite de gaz provoque une explosion à Aubervilliers : un enfant tué et sept personnes blessées, ce que l'on sait

Une explosion est survenue dans une maison d'Aubervilliers après une fuite de gaz, samedi 5 septembre. Un enfant de deux ans est mort et sept personnes ont été blessées.

Une fuite de gaz est à l'origine de l'explosion d'une maison située à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), dans la soirée du samedi 5 septembre 2026. Le drame est survenu dans un pavillon de la rue Paul-Verlaine. Le maire d'Aubervilliers, Sofienne Karroumi a annoncé, sur son compte Facebook, la mort d'un enfant. La jeune victime était âgée de deux ans. "Notre ville est en deuil", confie l'édile.

"Sept autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont deux sont encore en urgence absolue", indique également le maire d'Aubervilliers. Selon les informations de franceinfo, parmi les personnes blessées, il y en a trois en urgence absolue. Les habitants de cette rue d'Aubervilliers ont été évacués après cette explosion.

Une enquête ouverte

"Un pavillon a subi une forte déflagration, et les forces de police et les pompiers sont intervenus avec une grande rapidité", a souligné le maire d'Aubervilliers dans un premier message en lien avec cette explosion. À RTL, un habitant du quartier raconte être rapidement venu sur les lieux du drame après avoir entendu la déflagration. "Dix minutes après, on a vu que c'était une maison qui était complètement détruite", explique-t-il. Selon franceinfo, une enquête judiciaire a été ouverte à la suite de ce drame.

"Je dois dire un mot de l'héroïsme et du professionnalisme des pompiers, des policiers nationaux et municipaux, de la sous-préfète et du préfet délégué, du SAMU, de la Protection civile, des agents de GRDF, d'Enedis, de la Ville, de Plaine Commune qui ont lutté des heures pour éviter le pire, pour sauver des vies, pour rassurer, pour qu'à ce drame n'en succède pas un second", raconte également le maire d'Aubervilliers. Une centaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux de cette explosion.