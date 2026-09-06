Autoroute A3 : deux morts dans un accident, une Lamborghini en feu... Que s'est-il passé ?

Un accident impliquant deux véhicules, dont une Lamborghini, a eu lieu samedi 5 septembre 2026 sur l'autoroute A3. Deux personnes ont été tuées.

Un accident mortel sur l'autoroute A3. Les faits se sont produits dans la matinée du samedi 5 septembre 2026 au niveau de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Deux véhicules sont impliqués dans cet accident, dont une voiture de la marque Lamborghini. Une collision est évoquée. "Un premier véhicule a percuté le deuxième avant de s'encastrer dans une glissière de sécurité", indique une source policière, selon les informations de TF1 Info. Cet accident sur l'autoroute A3 a provoqué la mort de deux personnes. Quatre autres ont été blessées.

Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du premier véhicule sont mortes. Les deux victimes étaient nées en 1963 et 1999, indique le parquet de Bobigny. Selon Ouest-France, il s'agit d'un père et de son fils. Un policier hors service qui se trouvait sur l'autoroute puis les sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont intervenus pour leur porter secours. Le pronostic vital des quatre personnes blessées, toutes présentes à l'intérieur de l'autre véhicule, n'était pas engagé. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de cet accident. Selon TF1 Info, le parquet de Bobigny fait savoir que la Lamborghini circulait à une vitesse "au-dessus" de celle autorisée.

Des images de cet accident sur l'autoroute A3 publiées sur les réseaux sociaux

Cet accident a provoqué des perturbations sur l'autoroute A3. Deux voies de l'autoroute sont restées inaccessibles à la circulation pendant plusieurs heures. Cette collision a provoqué un incendie, comme le montrent les images diffusées par plusieurs témoins de la scène sur les réseaux sociaux. Il est possible de voir une Lamborghini verte coupée en deux, collée à la glissière de sécurité et en flammes.