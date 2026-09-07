Quel a été le rôle de Lyson Rochemir, la compagne de Loïk Le Priol, dans les faits ayant mené à la mort de Federico Martín Aramburú ?

Le procès de Loïk Le Priol, jugé pour l'assassinat de l'ancien rugbyman en mars 2022, s'ouvre ce lundi 7 septembre. Sa compagne Lyson Rochemir est également sur le banc des accusés.

Un nouveau procès s'ouvre ce lundi 7 septembre et doit durer jusqu'au 25 septembre à la cour d'assises de Paris. Deux militants d'ultradroite, Loïk le Priol et Romain Bouvier, sont accusés d'avoir tué l'ancien international de rugby argentin, Federico Martín Aramburú. Le premier, ancien du Groupe Union Défense et ex-commando marine, est jugé pour "assassinat" alors que son ami Romain Bouvier l'est pour "tentative d'assassinat" suite aux faits qui se sont déroulés dans le 6ème arrondissement parisien le 19 mars 2022.

Une autre personne est impliquée dans l'affaire, la compagne de Loïk Le Priol, Lyson Rochemir. Elle était présente à la terrasse du café Mabillon le soir des faits. Selon les faits établis par l'enquête, ils ont discuté avec l'ancien joueur du Biarritz Olympique et Shaun Hegarty, son ancien coéquipier, qui était leurs voisins de table. S'ils étaient tous bien alcoolisés, la conversation était d'abord détendue. L'atmosphère s'est cependant progressivement tendue : Shaun Hegarty a reproché à Loïk Le Priol la manière dont il a répondu à un client, ce dernier a rétorqué en tapotant sa tête. Selon les témoignages recueillis au Mabillon, ce dernier "parlait fort" et se comportait "en maitre du lieu" alors que sa compagne lui rappelait qu'il devait se calmer.

Au moment de quitter les lieux, vers 6 heures du matin, Federico Martín Aramburu a attrapé Loïk Le Priol par derrière et l'a fait basculer. Selon des témoignages, ils ont alors échangé des coups, Loïk Le Priol a perdu plusieurs dents, puis le sportif et son ancien coéquipier sont partis. Selon des dépositions dont il reste à établir la véracité, le militant se serait retrouvé hors de lui et aurait crié "Je vais le tuer". Il a alors demandé à sa compagne d'aller chercher sa jeep et a rattrapé les rugbymen. Romain Bouvier, armé, a tiré et touché Federico Martín Aramburu avant de s'enfuir. Loïk Le Priol a débarqué et ajouté six coups de feu. Deux ont été mortels : une balle a traversé son poumon gauche et la deuxième a perforé son rein droit et son foie.

La compagne de Loïk Le Priol jugée pour complicité

Les deux principaux accusés ont déclaré, après leurs arrestations respectives, avoir paniqué et pris peur. Loïk Le Priol, ancien soldat, a aussi expliqué avoir tiré "par réflexe reptilien" après avoir entendu les coups de feu. Ils ont ainsi nié le caractère intentionnel et prémédité. L'enquête a montré que les deux accusés avaient un attrait particulier pour la violence, l'alcool et les armes. Ils avaient déjà été emprisonnés après une agression en octobre 2015 d'un ancien responsable du GUD.

De son côté, Lyson Rochemir, 29 ans, est jugée pour "complicité" de "tentative d'assassinat". Si elle était restée à l'écart de la bagarre, c'est elle qui a conduit la jeep avec Romain Bouvier sur le siège passager. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire, mais encourt, comme les principaux accusés, la réclusion criminelle à perpétuité. Elle a assuré qu'elle avait simplement l'intention de rentrer chez elle avec son compagnon en déposant au passage Romain Bouvier. "Si l'institution judiciaire fonctionne normalement, elle sera, en toute logique acquittée", a estimé son avocat, Me Florian Lastelle, rapporte 20 minutes.