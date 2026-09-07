Un "business de la prothèse" de Stéphane Delajoux ? Implant mal posé, non sollicité... Ce qui est reproché au neurochirurgien

Le neurochirurgien français Stéphane Delajoux, connu pour avoir opéré plusieurs stars, fait l'objet de nouvelles plaintes de patients lui reprochant de graves erreurs chirurgicales.

Une affaire aux airs de déjà-vu. Le docteur Stéphane Delajoux est accusé par plusieurs patients de leur avoir causé des complications médicales et de lourdes séquelles après des interventions chirurgicales. Les témoignages de trois patientes sont relayés par Le Parisien et tous évoquent des problèmes liés à la pose d'une prothèse interépineuse sur la colonne vertébrale réalisée neurochirurgien. Si bien que l'une des plaignantes dénonce un "business de la prothèse".

La formule interloque d'autant plus que l'implant en question est vivement discrédité au sein de la communauté médicale. Depuis 2013, les recommandations de la Haute Autorité de santé "sont claires et démontrent l'absence de service rendu" par ces prothèses, souligne un expert judiciaire mandaté dans l'un des dossiers porté par l'avocate Me Anne-Claire Le Jeune.

"Depuis 2018, je suis régulièrement saisie par des personnes se disant victimes des agissements du docteur Delajoux", indique l'avocate au Parisien. "La convergence de leurs témoignages et la similitude des faits qu'elles relatent les conduisent aujourd'hui à envisager le dépôt conjoint d'une plainte pénale" pour mise en danger de la vie d'autrui, ajoute-t-elle au journal francilien.

Des poursuites judiciaires pourraient donc prochainement viser Stéphane Delajoux qui a déjà été condamné à deux reprises pour des interventions chirurgicales similaires impliquant la pose d'implant. Le médecin a été condamné en 2012 à verser 37 000 euros de dommages et intérêts à un agriculteur qu'il avait opéré et en 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à verser 45 000 euros en réparation des divers préjudices causé à une autre patiente. Ni le médecin, ni son avocat n'ont réagi aux témoignages révélés par le Parisien.

Une prothèse posée au mauvais endroit

L'une des patientes prénommée Leslie explique au Parisien avoir souffert d'une grave infection après une intervention réalisée par Stéphane Delajoux en 2020 et ne pas avoir bénéficié d'un suivi post-opératoire auprès de ce dernier. "Une semaine après l'opération, l'infirmière s'était inquiétée de ma cicatrice purulente, avec des écoulements verdâtres. J'avais aussi extrêmement mal, c'était pire qu'avant alors qu'il m'avait juré qu'à peine l'implant posé, j'allais, je cite, courir comme un lapin", raconte la quadrégénaire. C'est au urgence du CHU de Sens que Leslie apprend qu'elle souffre d'un "syndrome de la queue-de-cheval débutant", un problème pouvant conduire à une paralysie des jambes, causé par la pose d'une prothèse interépineuse sur la mauvaise vertèbre.

Face à l'absence de réponse de Stéphane Delajoux, joint par la patiente et le CHU, c'est à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil que la quadragénaire a été opérée en urgence par un médecin revenu de vacances pour la soigner. L'opération a permis de sauver Leslie, mais la pose de la prothèse par Stéphane Delajoux et l'infection qui a suivi ont laissé des traces : "J'ai passé trois ans d'enfer dont une partie en fauteuil roulant. Je n'ai pas récupéré totalement ma jambe gauche. Je ne peux plus me pencher ou porter mes petites-filles. Parfois mon genou lâche et je m'écroule en pleine rue", explique Leslie qui, à 48 ans, vit de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une incapacité estimée entre 50 et 80 %.

"Je vous ai rajouté une prothèse en bonus"

Deux autres patientes se plaignent aussi de Stéphane Delajoux et dénoncent la pose d'un implant non sollicité ayant entraîné des problèmes médicaux. Gaëlle déclare au Parisien avoir été "bousillée à 39 ans" après une opération visant à lui retirer une hernie et durant laquelle le neurochirurgien lui a posé une prothèse interépineuse. "Dès que je me suis réveillée, j'ai senti une gêne. Le docteur Delajoux est arrivé tout sourire : 'je vous ai rajouté une prothèse en bonus, pour votre confort !' Il n'en avait jamais été question. [...] Après, ça a été un an de descente aux enfers", témoigne la patiente.

Dans le cas de Gaëlle, Stéphane Delajoux a assuré le suivi post-opératoire, mais celui-ci a consisté en la prescription de médicaments de plus en plus forts pour aider la patiente à supporter la douleur selon le récit de cette dernière. "Lamaline, Tramadol [et] neuroleptiques" y sont passés entraînant une dépendance chez Gaëlle. La patiente assure avoir demandé au neurochirurgien de lui retirer la prothèse en vain : "Je le suppliais de me retirer l'implant, en lui disant que je ne lui en voulais pas, mais il n'a jamais voulu reconnaître son erreur". C'est finalement un autre chirurgien qui a retiré la prothèse à Gaëlle. Cette dernière a retrouvé une partie de sa motricité, mais n'est plus en mesure de travailler.

La troisième patiente se plaignant de Stéphane Delajoux, Cindy, explique avoir accepté la pose d'une première prothèse et avoir subi celle d'un deuxième implant sur une autre vertèbre lors d'une opération visant à reprendre ce qui n'avait pas été bien réalisé à la première intervention. Cindy a consulté le neurochirurgien en 2022 pour se faire retirer une hernie, mais à l'issue de l'opération un IRM a montré que la hernie n'avait pas été retirée et avait même grossi. Un scénario qui s'est répété après la seconde opération assure-t-elle au Parisien. Là encore, un autre chirurgien a soigné la patiente sans pouvoir rattraper tous les dégâts.

L'Ordre des médecins saisi ?

Non seulement de lancer des procédures judiciaires, les plaignants demande à ce que l'Ordre des médecins se saisisse des affaires autour de Stéphane Delajoux qui a reçu un seul blâme de la part de l'instance professionnelle. "Je veux juste qu'il arrête de saccager des gens", insiste Cindy auprès du Parisien, tandis que la fille de Leslie met en garde : "À cause de cette opération ma mère a failli mourir. Mais un jour, cela se terminera mal".